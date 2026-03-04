Tincho Acosta reafirma diálogo com o violão latino e lança novo EP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e violonista argentino Tincho Acosta retorna ao Brasil após 11 anos para apresentar o EP Bandurria En El Fondo, trabalho que aprofunda sua pesquisa estética entre o folclore latino-americano e a canção contemporânea.

Natural de Quilmes e criado na Patagônia — território que molda sua poética e imagética sonora — Tincho construiu uma trajetória marcada pela centralidade do violão de sete cordas, instrumento que conduz suas composições com densidade harmônica e narrativa.

O álbum Bandurria, lançado em 2024, foi semifinalista do Grammy Latino na categoria Cantautor, reconhecimento que ampliou o alcance internacional de sua obra autoral.

O novo EP nasce a partir de uma reformulação da banda e da experiência ao vivo. Gravado dentro do projeto En El Fondo Música, o registro foi feito em take único e sem edições — escolha estética que privilegia a organicidade e a interação real entre os músicos. A produção e distribuição ficam a cargo da AlgoHits, que também viabiliza o lançamento simultâneo do EP nas plataformas digitais.

A faixa inédita Animal amplia o repertório com uma reflexão sobre desacelerar em tempos de excesso de estímulos, enquanto as releituras do álbum anterior ganham nova dimensão a partir da entrada do pianista Federico Arreseygor na formação.

O retorno ao Brasil não é apenas uma agenda de shows, mas a reafirmação de um diálogo histórico com a música brasileira — especialmente com a tradição do violão, elemento central tanto em sua trajetória quanto na herança musical nacional. Ao revisitar suas composições sob nova perspectiva, Tincho reforça uma maturidade artística que se constrói na escuta atenta e na valorização da canção como experiência estética.

