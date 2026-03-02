Carol Trentini se torna rockstar em releitura de "A menina dança"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um dos maiores clássicos da música brasileira atravessa gerações para embalar o inverno 26 da Animale. Em parceria com o Replay, plataforma musical da produtora Mescla Entretenimento, a marca apresenta uma homenagem à música A Menina Dança, eternizada pelos Novos Baianos no álbum Acabou Chorare (1972).

A releitura marca a estreia oficial da modelo Carol Trentini na música e integra o projeto Animale On Tour, unindo streaming, fashion film e uma edição limitada em vinil, em uma experiência que posiciona a trilha sonora como eixo central da narrativa da coleção.

Com produção assinada por Rodrigo Lemos, vencedor do Grammy Latino de Melhor Engenharia de Gravação, a reinterpretação mantém a atmosfera folk-psicodélica da original, mas dialoga com a estética contemporânea do projeto Animale On Tour. A iniciativa reforça a aproximação entre moda e indústria fonográfica ao transformar a campanha em experiência cultural e posicionar a música como elemento central da narrativa da coleção.

A produção resgata a essência setentista por meio de timbres que remetem ao folk-psicodélico, dialogando com a voz suave e autêntica de Trentini. Com uma sonoridade que evoca a liberdade das estradas e o espírito nômade, temas da coleção, conectando a MPB clássica às texturas da produção fonográfica de 2026. Carol traz um frescor interpretativo que foca na leveza e na "liberdade sem permissão" proposta pela letra de Luiz Galvão e Moraes Moreira.

A parceria com o Replay insere o lançamento em um contexto de curadoria musical, que foca em revisitar discos icônicos sob o olhar da nova geração. A interpretação na voz da modelo preserva a força poética da canção original enquanto traduz seu espírito para o presente, conectando memória, atitude e expressão contemporânea, pilares essenciais da Animale.

O projeto une música e moda para marcar o conceito Animale On Tour e transforma o single em um item de colecionador, celebrando a materialidade da música em um mercado cada vez mais digital, e encontra em Carol Trentini a intérprete ideal para traduzir essa fusão entre memória, contemporaneidade e emoção.

“O Replay atua como uma ponte entre legado e inovação, passado e presente, os clássicos e a nova geração. Agora, por meio dessa parceria com a Animale, tivemos a oportunidade de fazer uma outra junção bem simbólica da música com a moda. A releitura ficou incrível, estamos super felizes com o resultado”, comenta José Francisco Tapajós, idealizador e diretor geral do Replay.

“No ano em que a marca comemora 35 anos, conectamos seu legado consolidado na moda com o momento cultural latente através da tendência comportamental que evoca uma nostalgia compartilhada – ou now-stalgia, para revisitar signos musicais dos anos 90 e 2000, como o videoclipe – que se tornou nosso fashion film. Mais do que uma campanha, criamos um projeto audiovisual onde cada detalhe, desde a escolha da música até a revelação da Carol como nossa rockstar, representam a multiplicidade e protagonismo da mulher Animale. Nosso objetivo é inovar enaltecendo nossa herança através de uma perspectiva contemporânea”, afirma Maria Fernanda Lamego, Head de Branding da Animale.

Confira:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.