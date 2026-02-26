Minas abre nova temporada da turnê intimista de Marcos Almeida

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor mineiro Marcos Almeida prepara um novo giro pelos lares do Brasil após o sucesso da turnê De Casa em Casa em 2025. Sim, é isso mesmo: em vez de circular por grandes palcos e casas de show, como fez nos primeiros 10 anos de carreira solo, o artista decidiu fazer shows intimistas e acolhedores na casa dos seus super ouvintes, um formato inédito na música.

Com mais de 160 mil ouvintes mensais no Spotify, Marcos Almeida descobriu um dado que ajudaria a moldar o formato da turnê. Dessa audiência fiel, quase 13 mil são considerados “super ouvintes” pela própria plataforma, pessoas que escutam suas músicas com altíssima recorrência, acompanham lançamentos, salvam faixas e mantêm um vínculo contínuo com o artista. Foi pensando justamente nesse público que nasceu o projeto.

“Já imaginou chegar em casa e ver o seu artista favorito na sua sala tocando e cantando a música que você mais ouviu na vida exatamente ali sentadinho na sua poltrona? Acrescenta uma camada: essa música familiar, no ambiente mais familiar que existe, é experimentada na companhia de outros super ouvintes desse artista, que você generosamente recebe para esse tempo de arte, música e comunhão. Isso é o “De Casa em Casa", afirma Marcos Almeida.

O que nasceu como uma proposta íntima e fora dos formatos tradicionais se consolidou como um dos movimentos mais sensíveis e potentes da música brasileira contemporânea. A turnê percorreu quatro estados, atravessou diferentes regiões do país e transformou casas reais em palco para experiências igualmente reais. Não foram apenas shows. Foram encontros que ressignificaram o espaço da casa, ampliaram o sentido de comunidade e revelaram que a arte pode florescer exatamente onde a vida acontece.

A proposta é simples e revolucionária: levar uma música já conhecida do público para dentro da experiência mais sagrada do cotidiano, o lar. Salas se tornam auditórios, quintais viram cenário, corredores se transformam em bastidores. O que antes era apenas moradia passa a ser templo, espaço de hospitalidade e território de comunhão. Em cada casa visitada, a sensação é de que algo maior está acontecendo. Não havia distanciamento entre artista e público.

Na primeira temporada foram dezoito casas visitadas ao longo de trinta e cinco dias de estrada. Mais de mil pessoas participaram presencialmente. A experiência demonstrou total adesão das plateias, provando que existe um público disposto a viver a música de forma mais próxima, mais humana e menos mediada por estruturas tradicionais.

Os primeiros anfitriões resumem a experiência como um “presente em todos os sentidos”. Muitos relataram que, ao abrir as portas, redescobriram o próprio lar como templo, cenário de encontros e território de serviço. “Era diferente de qualquer show comum”, contou uma das participantes. “Ouvir canções que amo, dentro da minha casa foi como viver uma meditação. Ali eu entendi que Deus também mora na experiência artística.”

A repercussão no ambiente digital ampliou ainda mais o alcance do projeto. O movimento alcançou 3,5 milhões de pessoas organicamente no Instagram. Ao todo, dezoito histórias foram documentadas e transformadas em episódios exibidos na plataforma do YouTube.

Depois de consolidar o projeto em 2025, a experiência de juntar artista e super ouvintes debaixo do mesmo teto chega em 2026 querendo novas rotas brasileiras.

A nova temporada prevê trinta e duas casas visitadas ao longo do ano, ampliando a presença territorial e aprofundando o impacto comunitário da experiência.

A primeira jornada dessa temporada de 2026 será realizada entre 17 e 30 de março, percorrendo Minas Gerais e o Vale do Paraíba, passando por cidades como Contagem, Belo Horizonte, Nova Lima, Ouro Preto, São João del-Rei, Juíz de Fora, Volta Redonda e São José dos Campos. Em seguida, entre 18 de maio e 1º de junho, a turnê segue para o sul do país, com apresentações em Porto Alegre, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Curitiba, Maringá e Bauru.

A terceira rota, intitulada Caipira, será realizada entre 31 de agosto e 14 de setembro, passando por São Paulo, Leme, Ribeirão Preto, Uberlândia, Goiânia, Anápolis, Pirenópolis e Brasília. O ano se encerra com a rota Nordeste, de 23 de novembro a 7 de dezembro, visitando Fortaleza, Natal, João Pessoa, Campina Grande, Caruaru, Recife, Maceió e Aracaju.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.