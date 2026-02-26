Paula Fernandes gravará o audiovisual ’30 e Poucos Anos’ em SP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora e compositora Paula Fernandes anuncia a gravação de seu novo projeto audiovisual, no dia 16 de abril, na Vibra São Paulo, um dos palcos mais emblemáticos do país. O momento representa um encontro intenso entre artista, obra e público, selando uma fase de maturidade, entrega e renovação em sua carreira.

Intitulado 30 e Poucos Anos, o novo projeto de Paula Fernandes marca seu grande lançamento em 2026 e nasce de um movimento íntimo e genuíno: olhar para dentro, revisitar memórias e transformar vivências em música, imagem e emoção. É um convite sensível para que o público mergulhe em sua trajetória, celebrando maturidade, essência e autenticidade

Mais do que uma simples gravação, o projeto foi concebido como uma experiência imersiva e multissensorial — inédita no Brasil — na qual som, luz, aromas, projeções e narrativa se entrelaçam para criar um espetáculo que transcende o palco e desperta todos os sentidos. A música é o fio condutor dessa jornada, conectando passado e presente em uma atmosfera envolvente e profundamente emocional.

No repertório de Paula Fernandes, músicas que atravessaram gerações se encontram com composições que ajudaram a construir a essência artística da cantora. Cada faixa ocupa um lugar preciso na dramaturgia do show, criando uma conexão direta com o público. O projeto contará ainda com participações especiais, que serão anunciadas em breve, e prometem ampliar ainda mais a carga emocional da noite.

“30 e Poucos Anos nasce de tudo o que vivi, senti e aprendi ao longo dos anos. É um convite para que o público caminhe comigo, sinta o que eu senti e reconheça suas próprias histórias em cada música. Quero que essa noite fique marcada na memória de todos”, afirma Paula Fernandes.

A direção criativa é assinada por Andrey Hermuche, com roteiro de Bruno Campos, e a produção musical fica sob responsabilidade de Ricardo Lopes, reunindo sensibilidade artística, apuro estético e excelência sonora para dar vida a um espetáculo pensado nos mínimos detalhes.

Esta apresentação conta com realização da Opus Entretenimento, uma das principais plataformas de shows e entretenimento ao vivo do país, em parceria com a Jeito do Mato e seus empresários Marco Serralheiro e Marcelo Maia.

A venda de ingressos iniciaram na terça-feira (24) pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados.

Paula Fernandes em 30 e Poucos Anos ao vivo em São Paulo

Data: 16 de abril de 2026

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – próximo a estação Santo Amaro

Horário: 20h (abertura da casa)

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ingressos

Pista Lote 1: R$ 220,00

Poltrona I: R$ 380,00

Poltrona II: R$ 350,00

Camarote Setor I: R$ 500,00

Camarote Setor II: R$ 460,00

Plateia Superior I: R$ 140,00



