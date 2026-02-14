Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Marcelo De Assis

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Velvet Chains lança o novo single ‘Hurt Me’

Banda também entrará em turnê nos EUA com o Des Rocs entre março e abril

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
14/02/2026 14:03

Velvet Chains lança o novo single ‘Hurt Me’ - (crédito: Brandon
Velvet Chains lança o novo single ‘Hurt Me’ crédito: Brandon "Wolfy" Wolford

Em seu lançamento mais cru e visceral, o Velvet Chains apresenta Hurt Me, que entrou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (13). O o single mergulha em uma narrativa sombria e sedutora, expondo com honestidade brutal os limites da obsessão e a perigosa dualidade entre rendição e controle emocional.

Guiada por melodias sombrias e guitarras esmagadoras, Hurt Me é uma imersão na psicologia do desejo tóxico. A performance vocal, que transita entre a vulnerabilidade e a fúria, dá vida a versos como Love the way you hurt me (Amo o jeito que você me machuca) e These scars I’ll never show (Essas cicatrizes eu nunca vou mostrar), revelando um masoquismo emocional onde o amor é, simultaneamente, salvação e autodestruição – um tema espelhado na arte da capa de inspiração industrial e na identidade visual perturbadora da faixa.

No início do mês de março, este novo single do Velvet Chains ganhará um videoclipe, trazendo à vida a tensão emocional da música com um conceito que mistura poder, submissão e ilusão.

Impulsionando o lançamento, o Velvet Chains se prepara para pegar a estrada como convidado especial da Des Rocs North America Tour 2026. Ao lado de Romes, a banda levará seu show explosivo para o público dos Estados Unidos.

A série de 10 shows acompanhará o Des Rocs a partir de meados março e vai até o início de abril, com paradas em Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle entre outras cidades.

Além de Hurt Me, a banda já alinhou seus próximos passos: um segundo single intitulado Dead In The Head está previsto para o meio de março, consolidando a estética sombria e agressiva que define o grupo em 2026.

Com uma base de fãs internacional crescente, várias aparições nas paradas da Billboard Active Rock e uma reputação de performances ao vivo intensas e de alta energia, o Velvet Chains inaugura uma fase mais audaciosa, perigosa e emocionalmente exposta do que nunca.

Ouça Hurt Me:

