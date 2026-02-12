Assine
Pense reafirma raízes mineiras em EP ao vivo gravado em sebo paulistano

Grupo de Belo Horizonte lança 'Som No Sebo (Ao Vivo)' com registro cru e cinco composições autorais

12/02/2026 16:47

Pense reafirma raízes mineiras em EP ao vivo gravado em sebo paulistano - (crédito: Divulgação)
Pense reafirma raízes mineiras em EP ao vivo gravado em sebo paulistano crédito: Divulgação

Formada em Belo Horizonte (MG), a banda Pense apresenta ao público Pense | Som No Sebo (Ao Vivo), EP lançado nesta quinta-feira (12) que destaca a potência do grupo em performance crua e direta.

Gravado durante uma live session em um sebo na Bela Vista, em São Paulo, o projeto reúne cinco composições — Tudo o que Temos de Lembrar, De Onde Viemos, Eu Não Posso Mais, Só Depende de Nós e Não Vou Recuar Para Ninguém. As músicas, assinadas por Ítalo Nascimento Nonato, Raphael Adorno Gonçalves e Alexandre Magno Cardoso, transitam por temas como saúde mental, identidade e transformação social.

Com produção de Ariel Ataíde, o EP preserva a essência do ao vivo e evidencia a energia que marca os shows da banda. O som aposta em riffs intensos e letras reflexivas, características que acompanham o Pense ao longo de seus 19 anos de estrada.

O lançamento reforça a trajetória consistente do grupo mineiro, que mantém postura independente e identidade consolidada no cenário do rock nacional.

Ouça:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

