Artista pernambucano é eternizado como Boneco de Olinda

O Carnaval de Olinda em 2026 ganhou um novo capítulo com a homenagem a Léo da Bodega, transformado em Boneco de Olinda e vencedor da tradicional Corrida dos Bonecos, na categoria Pesado. A estreia vitoriosa aconteceu neste sábado (7), na Rua de São Bento, sob chuva e intensa celebração popular.

O bonequeiro Wallison Bruno Costa foi responsável por conduzir o gigante até a vitória, mantendo o legado familiar na competição. Veterano da prova, ele é irmão de William, campeão por sete edições consecutivas. “A gente ganha mais uma história, mais uma vez”, disse após a chegada.

Criado no coração do Sítio Histórico, na Rua do Amparo, Léo construiu sua trajetória artística ligada às manifestações culturais de Pernambuco. A homenagem dialoga diretamente com essa vivência e com o EP A Folia Começa no Amparo, lançado em dezembro, que registra a sonoridade crua das ladeiras de Olinda ao lado da Orquestra do Avesso.

As imagens da corrida integram o clipe de Bloco Campeão, faixa que une frevo e drill e será lançada em fevereiro. A gravação tem caráter documental e participação da Tropa dos Gorillas, grupo de corrida urbana de Recife.



