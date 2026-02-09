Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Artista pernambucano é eternizado como Boneco de Olinda

Léo da Bodega, que venceu corrida tradicional, foi homenageado na icônica cidade pernambucana

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
09/02/2026 17:12

Artista pernambucano é eternizado como Boneco de Olinda - (crédito: Divulgação)
Artista pernambucano é eternizado como Boneco de Olinda crédito: Divulgação

O Carnaval de Olinda em 2026 ganhou um novo capítulo com a homenagem a Léo da Bodega, transformado em Boneco de Olinda e vencedor da tradicional Corrida dos Bonecos, na categoria Pesado. A estreia vitoriosa aconteceu neste sábado (7), na Rua de São Bento, sob chuva e intensa celebração popular.

O bonequeiro Wallison Bruno Costa foi responsável por conduzir o gigante até a vitória, mantendo o legado familiar na competição. Veterano da prova, ele é irmão de William, campeão por sete edições consecutivas. “A gente ganha mais uma história, mais uma vez”, disse após a chegada.

Criado no coração do Sítio Histórico, na Rua do Amparo, Léo construiu sua trajetória artística ligada às manifestações culturais de Pernambuco. A homenagem dialoga diretamente com essa vivência e com o EP A Folia Começa no Amparo, lançado em dezembro, que registra a sonoridade crua das ladeiras de Olinda ao lado da Orquestra do Avesso.

As imagens da corrida integram o clipe de Bloco Campeão, faixa que une frevo e drill e será lançada em fevereiro. A gravação tem caráter documental e participação da Tropa dos Gorillas, grupo de corrida urbana de Recife.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

boneco corrida olinda

