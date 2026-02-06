Bárbara Grando anuncia o inédito single ‘Dizendo Sim pra Mim (pra Deus)’

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Vivendo o momento mais expressivo de sua carreira, Bárbara Grando anuncia seu primeiro lançamento do ano: Dizendo Sim pra Mim (pra Deus), que chegou às plataformas digitais no dia 30 de Janeiro. A faixa desembarca após uma sequência de vitórias consecutivas para a artista, que já soma mais de 1,4 milhão de plays combinados entre Spotify e YouTube. O feito foi impulsionado pelo sucesso viral de Can’t Get You Out of My Head, faixa que sozinha ultrapassa 330 mil streams.

O single, uma colaboração com a DJ Bruna Strait e Hudson Biondo, foi um remake autorizado pessoalmente pela lenda do pop Kylie Minogue, consolidando o nome de Bárbara na cena eletrônica nacional ao lado de sucessos como Sincericídio. Nesta nova etapa, artista assume publicamente um lado muito mais conectado com a espiritualidade.

Longe de ser apenas um tema lírico, essa conexão tornou-se o motor de sua vida e arte, transformando vivências de autoconhecimento em combustível criativo para o pop eletrônico.

Dizendo Sim pra Mim (pra Deus) nasceu de um convite especial do estúdio Não Custa Nada Records (NCNREC), de Curitiba (PR), cidade onde Bárbara iniciou sua trajetória profissional. A equipe do estúdio, admiradora do trabalho da artista desde 2022, ofereceu a produção como um presente.

A inspiração para a letra veio dias antes, durante uma viagem solitária de carro de Mercedes (PR) — cidade onde a artista cresceu — até a capital. O trajeto de 12 horas trouxe insights profundos sobre suas origens e processos de autoconhecimento. O resultado foi uma sessão de estúdio fluida ao lado do produtor Rafael Broliani e das compositoras Anjulha e Mara Marques.

“‘Dizendo Sim pra Mim (pra Deus)’ aconteceu muito rápido, com exatidão e com muita clareza. Consegui expressar na letra da música exatamente o que veio pra mim, sem dificuldade. Sinto que essa é uma das minhas músicas mais puras e intocadas na forma original que surgiu em minha mente”, explica Bárbara Grando. “Sinto que respeitei muito a força que decidiu me usar de veículo para essa mensagem ser materializada no mundo. Pra mim, é uma oração. Foi como um ‘vômito divino’, direto da fonte.”, revela a artista.

Musicalmente, a faixa une o pop e eletrônico divertido a uma lírica introspectiva, funcionando como uma oração e um mantra de libertação.

Para a identidade visual, Bárbara Grando firmou parceria com o artista visual Hendrel, responsável pela capa do single e pela intervenção artística no figurino do clipe. Gravado em Maresias (SP) sob forte chuva, o videoclipe foi dirigido por Mariana Falcão (conhecida por trabalhos com Baco Exú do Blues, Gucci e Netflix). As filmagens ocorreram com apoio do Espaço Integração Maresias, explorando cenários de praia, mata e cachoeira.

O Simbolismo: Bárbara veste um vestido de noiva com cauda pintada à mão, simbolizando o “Sim” para si mesma, para Deus e para sua missão existencial.

A Atmosfera: A natureza e a chuva trouxeram um tom de verdade e fluidez, traduzindo a música em imagens que ressoam como um processo de cura coletiva.

Dizendo Sim pra Mim (pra Deus) é o primeiro de três singles que antecedem o aguardado disco de estreia de Bárbara Grando. O álbum é assinado pela produtora Zuchini, responsável por hits de nomes como Matuê, Veigh, Claudia Leitte e MC Ryan SP, além de ter produzido Sincericídio, o segundo maior lançamento da carreira de Bárbara.

Para o primeiro semestre de 2026, os fãs ainda podem esperar um reggaeton em parceria com Igor Sales produzida por BM no Beat e uma nova faixa eletrônica em inglês com Bruna Strait.

Ouça:

