Aposta da Nova MPB, Mariana Mesquita lança 'Corpo Devaneio'

Há desejos que não pedem pressa, apenas presença. Que nascem no silêncio de um olhar, se espalham pelo corpo como brisa morna e permanecem suspensos no ar antes mesmo de se tornarem palavra.

É nesse território delicado — entre o sentir e o imaginar — que Mariana Mesquita ancora Corpo Devaneio, single que acaba de chegar às plataformas como um convite à entrega leve, solar e consciente do afeto.

Composta por Mariana em parceria com Barro e Guilherme Assis, a faixa revela uma artista em pleno amadurecimento estético. A canção constrói sua força na sutileza, transformando o corpo em paisagem emocional e o desejo em estado de contemplação.

Produzida por Barro e Guilherme Assis, dois nomes centrais da cena pop contemporânea brasileira, a música equilibra sofisticação sonora e brasilidade, criando uma atmosfera quente, envolvente e sensorial.

Corpo Devaneio se alimenta de imagens tropicais que ultrapassam o literal: beijo, mar, sol e carnaval surgem como símbolos de um querer que não invade, mas se oferece. O desejo aqui não carrega urgência nem posse; ele se constrói na troca, no tempo do outro, no prazer de estar e sentir mutuamente. É um canto sobre a beleza do encontro quando ele acontece sem amarras.

Ao traduzir esse estado emocional em música, Mariana Mesquita, que possui sete singles lançados e um EP, reafirma sua identidade artística e amplia sua narrativa dentro da nova MPB. A faixa dialoga com referências que atravessam gerações, mantendo-se contemporânea e sensível, e reforça sua habilidade em transformar emoção em linguagem sonora refinada e verdadeira.

O visualizer de Corpo Denasce da escuta e da intuição. Sem roteiro ou direção previamente estabelecida, o vídeo se constrói a partir da experiência direta da artista com a música, permitindo que o corpo conduza a narrativa e que o sentir seja o principal motor da cena.

Gravado no estúdio Pulso, em João Pessoa (PB), o registro aposta na organicidade como estética. Entre dança, olhar e presença, Mariana se permite viver a canção diante da câmera, traduzindo visualmente o devaneio como fantasia afetiva e o desejo como algo quente, delicado e verdadeiro.

Com direção e registro assinados por Jobson Andrade, videomaker responsável por projetos relevantes no mercado audiovisual, o visualizer preserva a espontaneidade do momento. O que surgiu de forma inesperada se transformou em um retrato íntimo da artista em contato direto com sua própria obra, reforçando a autenticidade que atravessa todo o lançamento.

Corpo Devaneio marca o início de um ciclo importante na carreira de Mariana Mesquita. Ao longo de 2026, a artista planeja o lançamento de cinco singles, aprofundando sua pesquisa estética e sonora e consolidando as bases conceituais de seu trabalho autoral.

Esses lançamentos pavimentam o caminho para um movimento maior: em 2027, Mariana inicia a produção de seu primeiro álbum, projeto que reunirá a diversidade de referências, vivências e afetos acumulados ao longo de mais de uma década de trajetória musical.

Vinda de uma família profundamente atravessada pela música, Mariana carrega um legado afetivo que dialoga com sua ambição artística atual. O desejo de ocupar palcos, circular por festivais e fortalecer sua presença na cena independente se soma a uma diretriz clara: manter constância criativa, evolução estética e fidelidade à própria sensibilidade a cada novo passo.

Confira o clipe:

