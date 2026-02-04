Jonabug lança vinil de estreia antes de apresentação no Lollapalooza 2026

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Direto do interior de São Paulo para os grandes palcos, a banda Jonabug anuncia o lançamento oficial em vinil do seu álbum de estreia, Três Tigres Tristes, em meados de fevereiro, pelos selos Black Dog Alternative, Midwest Records e Undershows BR. O lançamento celebra o sucesso do disco e serve como um esquenta para a apresentação do trio no Lollapalooza Brasil 2026.

Formada por Marília Jonas (vocal e guitarra), Dennis Felipe (baixo) e Samuel Berardo (bateria), a Jonabug vem consolidando seu nome na cena do rock brasileiro com uma sonoridade que transita entre o shoegaze e o indie rock. O álbum Três Tigres Tristes, lançado originalmente em junho de 2025, já ultrapassou a marca de 200 mil streams no Spotify, impulsionado por faixas como o single Look At Me.

A estética da banda é um convite à nostalgia dos anos 1990, misturando cores vibrantes e um visual retrô que conecta diferentes gerações. Esse apelo estético e sonoro foi fundamental para a escalação do grupo no domingo de Lollapalooza, onde dividirão o line-up com nomes como Tyler, The Creator e Lorde.

Lançamento em Vinil

O novo LP reforça a identidade da banda em uma experiência imersiva para os fãs. Além da tracklist oficial de 10 músicas, o disco traz Blood of my Blood, Feixes de Luz e Three Dead Flowers como faixas bônus.

O disco já está disponível para pré-venda no site da Midwest Discos pelo valor de R$ 170, juntamente com os autógrafos dos integrantes do Jonabug.

Após passar por palcos em Curitiba, Florianópolis e São Paulo durante a turnê de lançamento, o grupo agora materializa seu projeto mais ambicioso em formato físico antes de sua estreia no palco no Autódromo de Interlagos.



