Com nomes da música gospel, André Fernandes inaugura celeiro em SP

São Paulo ganha um novo espaço dedicado à fé e oração com a liderança do pastor André Fernandes. A inauguração oficial acontece no dia 1º de março, em um ponto estratégico da zona sul, entre a Avenida Nações Unidas e a Rua Benedito Fernandes, 169. O projeto surge com o objetivo de ser um ambiente de comunhão, ensino bíblico e prática da fé no dia a dia.

Antes mesmo da abertura oficial, milhares de pessoas participaram da pré-inauguração, em uma demonstração de interesse e expectativa da comunidade local. Líderes, convidados e público em geral estiveram presentes, conferindo de perto a estrutura e os planos do novo espaço, que promete se tornar referência entre os projetos de fé na cidade.

André Fernandes, reconhecido nacionalmente por sua atuação pastoral e forte conexão com jovens e famílias, define a nova igreja como um lugar que vai além do formato tradicional. O projeto aposta no ensino acessível, discipulado e momentos de oração, com foco em tornar a espiritualidade prática e aplicável à vida cotidiana, especialmente nos desafios da vida urbana.

A inauguração oficial, que contará com a participação de nomes da música gospel, representa um novo momento na trajetória ministerial de Fernandes, que tem se destacado por unir espiritualidade, liderança e impacto social. A proposta é que o espaço funcione não apenas como um local de cultos, mas também como um ponto de encontro para ações comunitárias, estudos bíblicos, ministrações e momentos de oração abertos à população.

O projeto chega em um contexto de crescimento evangélico na capital paulista, reforçando a presença de iniciativas que buscam conectar a fé à realidade contemporânea, oferecendo experiências espirituais relevantes e engajadoras para a nova geração.

Com a pré-inauguração já mostrando forte adesão do público, a expectativa é de que a inauguração oficial reúna ainda mais participantes, consolidando São Paulo como um dos polos mais ativos do movimento evangélico no país.

