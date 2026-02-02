Clau apresenta "a1" e sinaliza virada estética rumo ao primeiro álbum

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Dona de uma das vozes mais marcantes do pop e R&B nacional, a cantora Clau consolida sua trajetória de sucessos com o lançamento de a1. A artista, que acumula mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e números impressionantes — como o hit Pouca Pausa (com mais de 134 milhões de plays) —, vive um momento de plena ascensão criativa.

Dando sequência à nova era inaugurada recentemente pelo single Replay (colaboração com o rapper Vulgo FK), Clau agora desacelera para apresentar uma faixa que une passado e futuro, preparando o terreno para seu aguardado primeiro álbum de estúdio.

a1 chega às plataformas digitais, não apenas como uma música nova, mas como uma pérola que aguardava o momento certo para brilhar. Composta originalmente em 2019 durante um camp criativo por um time de peso — Sarah Roston, Saulo Roston, Lary, NaveBeats e Day Limns — a canção permaneceu guardada no acervo pessoal da cantora.

Agora, com produção de Laudz (do Tropkillaz), a faixa ganha o mundo acompanhada de um videoclipe nostálgico feito com imagens de arquivo pessoal. Para Clau, a música sempre teve um lugar especial, mas precisava do contexto ideal para ser revelada.

“A ‘a1’ é uma das muitas músicas que eu tenho guardadas e que eu escuto nos meus momentos pessoais. Ela surgiu lá atrás, em 2019 […] feita por um grupo de compositores incríveis que eu admiro muito. Quando parei para refletir sobre qual seria o setlist do álbum, o que eu gostaria de incluir, o que eu desapego e ao que ainda estou apegada… essa música me veio na cabeça porque acho que ela tem tudo a ver com a proposta do álbum e com o conceito”, revela Clau.

Enquanto o single anterior (Replay) explorou uma fusão dançante, a1 sinaliza uma direção mais orgânica e instrumentada, antecipando a estética central do álbum que está por vir. A faixa aposta em uma sonoridade de banda, misturando a sofisticação do pop com um apelo radiofônico.

Sobre essa evolução musical, Clau destaca: “É uma música que traz uma sonoridade bem mais madura, traz essa essência da música orgânica, de instrumentos, de banda… que é algo que eu quero trazer mais para o meu trabalho atualmente, para 2026 e para o álbum num todo. Tem uma sonoridade mais radiofônica, mais popular até, e está dentro do conceito do que eu quero apresentar nesse novo momento da Clau”.

Para conectar a composição de 2019 à narrativa atual, Clau escreveu um monólogo inédito inserido ao final da faixa. Esse trecho funciona como uma carta de intenções para o disco, explorando temas como o romantismo, a vulnerabilidade e a coragem de se “jogar na vida”.

“Para fazer mais sentido ainda nesse novo momento […] eu escrevi um monólogo no fim da música que é como se fosse a apresentação para o álbum. Fala sobre esse meu sentimento, essa ideia de vulnerabilidade, de estar aberta para viver a vida, viver experiências, conhecer o desconhecido, se jogar… se apaixonar pela vida e por si mesmo acima de tudo”, explica Clau.

O lançamento vem acompanhado de um videoclipe intimista, composto inteiramente por imagens de arquivo da própria Clau, reforçando a mensagem de autenticidade e a jornada pessoal retratada na letra e no monólogo final.

