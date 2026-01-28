Assine
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Mercado: marca brasileira inova em em toca-discos com bluetooth

Polyvox apresenta modelo que une tradição sonora e modernidade para conquistar fãs de vinil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.
28/01/2026 23:36

Mercado: marca brasileira inova em em toca-discos com bluetooth - (crédito: Divulgação / Polyvox)
O vinil voltou a ocupar espaço de destaque no cenário musical e conquistou tanto colecionadores das décadas de 1970 e 1980 quanto jovens da Geração Z, que redescobriram o formato como símbolo de autenticidade e qualidade sonora. Esse movimento impulsionou a busca por equipamentos que ofereçam tecnologia atual sem perder o charme clássico, e foi nesse contexto que a Polyvox lançou o modelo XTD-67, um toca-discos que combina tradição e modernidade em um único produto.

O XTD-67 possui sistema Belt Drive e acompanha adaptador AC 100~240VAC / 12V DC, oferecendo conexões de áudio via Bluetooth e RCA. O aparelho trabalha com duas velocidades, 33 1/3 e 45 RPM, permitindo ao usuário ouvir tanto discos clássicos quanto remixes em vinil de 12 polegadas. Essa versatilidade atende diferentes perfis de consumidores e reforça a proposta de unir praticidade e fidelidade sonora em um único equipamento.

Entre os principais destaques está a agulha fonocaptora magnética AT-3600L, desenvolvida pela renomada marca Audio Technica. Esse componente garante alta qualidade na reprodução das músicas, proporcionando uma experiência refinada e precisa. O toca-discos também conta com tampa acrílica removível e pés de borracha, que reduzem vibrações e asseguram estabilidade durante o uso. O ajuste Anti-Skating, aliado ao controle de peso do braço e ao prato de alumínio, reforça a durabilidade e precisão do aparelho.

O lançamento da Polyvox atende ao desejo atual do consumidor por produtos que ofereçam estilo e exclusividade além da funcionalidade. Em um mercado dominado pelo digital, o vinil representa uma conexão emocional com a música, e o XTD-67 traduz essa experiência ao unir tradição e inovação em um único aparelho.

Com preço sugerido de R$ 1.799,10, este produto se posiciona como uma escolha sofisticada para quem busca qualidade sonora, design moderno e tecnologia integrada, consolidando-se como um item desejado por apaixonados por música e colecionadores de vinil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

