BALARA lança álbum acústico e revisita sucessos com olhar intimista

A trajetória de BALARA (identidade artística de Luccas Trevisani) vive um momento de consagração. Vindo de um ano explosivo apontado pelo Spotify Wrapped 2025 — onde acumulou 22 milhões de streams, 3,5 milhões de ouvintes e alcance em 164 países —, o artista se prepara para mostrar sua face mais orgânica e intimista. Acaba de chegar às plataformas de música e no YouTube o álbum Acusticamente - Volume 1.

O projeto chega embalado pela excelente repercussão do single Mais Além, uma colaboração tocante com o duo MAR ABERTO. A faixa, que já ultrapassa a marca de meio milhão de streams nas plataformas digitais, serve como cartão de visita para esta nova fase, onde a voz e o violão assumem o protagonismo, despindo as canções de excessos para revelar o que elas têm de mais essencial: a emoção.

Acusticamente - Volume 1 não é apenas um compilado de versões desplugadas; é o marco inicial de uma “nova era” na carreira solo de BALARA. O álbum é a primeira parte de um trabalho ambicioso. A obra transita entre sucessos autorais — agora ressignificados — e o frescor de novos arranjos que bebem na fonte do pop, rock, MPB, folk e reggae. Influências que vão de Coldplay e Oasis a Legião Urbana e Skank são perceptíveis na atmosfera criada, onde a sofisticação mora na simplicidade.

A proposta central do disco é quebrar a barreira entre o artista e o ouvinte. Produzido majoritariamente por Jeff Pina e Luccas Trevisani, o álbum preserva a verdade da performance ao vivo, temperada por arranjos acústicos elaborados que ampliam a profundidade das letras.

"Esse disco é sobre proximidade. A ideia é que, ao escutar, cada pessoa tenha a sensação de estar sentada na minha frente, ouvindo histórias cantadas, sem pressa e sem filtros", define BALARA.

Essa busca pelo orgânico se reflete visualmente. O projeto audiovisual foi gravado no interior de São Paulo sob a direção de Isadora Baptista (conhecida por trabalhos com grandes marcas e artistas como Bia Marques e Julia Smith). Em um desafio logístico e artístico impressionante, a equipe registrou diversas faixas em apenas cinco dias, utilizando oito cenários diferentes. Cada locação atua como uma extensão da música, trazendo uma estética natural e minimalista que reforça o conceito de que o menos, aqui, é muito mais.

Um dos pontos altos do Volume 1, disponível a partir desta sexta-feira (23), é a faixa Mais Além. A colaboração com o duo MAR ABERTO nasceu de uma conexão digital que evoluiu rapidamente para uma sintonia artística profunda. Ao apresentar a canção para o duo, Balara revelou a história por trás da composição: a música foi escrita para seu pai durante a luta contra a leucemia.

A carga emocional da faixa e a mensagem de esperança conectaram-se imediatamente com os valores do MAR ABERTO: "Gravar com eles foi um processo incrível, pois temos uma grande sintonia musical e valores em comum", conta BALARA. A faixa teve produção assinada por Flávio Ferrari, Thiago Mart e Luccas Trevisani, resultando em um registro que equilibra técnica e coração.

A canção nasce de uma história real e profunda: "Escrevi ‘Mais Além’ em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando meu pai lutava contra a leucemia e o médico da UTI falou que ele só tinha mais 2 dias de vida. É sobre a fé que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir", revela BALARA.

A escolha do feat com o MAR ABERTO veio da afinidade imediata: antes mesmo de conhecerem a história da letra, Thiago e Gabriela já se emocionaram com a primeira audição. Depois de saberem da narrativa por trás da composição, a certeza apenas se ampliou: “De todas as versões já gravadas, essa é a que mais me emociona”, completa BALARA.

O lançamento do Volume 1 é apenas o começo. O projeto Acusticamente se desdobrará em outras novidades, que incluirão não apenas faixas autorais, mas também releituras de clássicos nacionais e internacionais. Além disso, o cronograma de BALARA reserva grandes surpresas: até o final de 2026, será revelada uma colaboração com um dos grandes nomes da história da MPB, reforçando a vocação do artista para pontes musicais entre gerações.

A transição para a carreira solo se consolida aqui não como uma ruptura com a sonoridade dos primeiros álbuns, mas como uma expansão natural da sua verdade artística. Após a "era acústica", o planejamento aponta para uma turnê dedicada ao formato e um novo álbum de inéditas previsto para 2027.

Com Acusticamente - Volume 1, BALARA convida o público a desacelerar e a redescobrir o poder de uma boa canção, executada com a verdade de quem compõe com a alma.

