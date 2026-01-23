DAY LIMNS se une a Giana Mello na inédita faixa "Imagina"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Nesta quinta-feira (22), DAY LIMNS apresentou Imagina, uma colaboração inédita e magnética com Giana Mello.

A faixa chega logo após o lançamento de Sol e serve como o pontapé inicial oficial para a Era Solar da cantora. Se antes DAY canalizava sua intensidade na visceralidade do rock, em 2026 ela redireciona essa energia para novas frequências. Unindo sua credibilidade artística à potência digital de Giana — que soma milhões de seguidores e uma estética visual impecável —, a colaboração é descrita como um encontro de energias que transita entre o pop urbano e um Afrobeat quente e hipnótico.

Com produção dos aclamados Los Brasileros (vencedores do Grammy Latino), Imagina rompe com as guitarras distorcidas do passado para apostar em uma experiência sinestésica. Guiada por um baixo pulsante, a faixa foi desenhada para momentos de "praia e pós-praia": é a trilha sonora do pôr do sol, do trajeto para a festa e da eletricidade dos afetos de verão.

A letra explora o terreno fértil do desejo e da projeção. Diferente de canções que narram fatos concretos, Imagina vive na ambiguidade, falando sobre a tensão dos encontros não ditos.

“'Imagina' fala menos sobre confirmar histórias e mais sobre ativar sensações. É sobre aquilo que a gente projeta, sente e fantasia, especialmente no verão, quando tudo parece mais intenso e possível”, explica DAY.

Para o registro visual, as artistas fugiram dos roteiros engessados. Dirigido por DVpex (Locationwave), o clipe é uma documentação crua de uma viagem das duas ao Rio de Janeiro. As câmeras flagraram a essência do verão carioca: o suor, o mar, os quartos de hotel e, principalmente, uma química inegável entre as cantoras.

Giana Mello reforça que o processo foi puramente orgânico: “Quando eu e a Day decidimos fazer algo juntas, queríamos que fosse algo irradiado de nós duas. Nada foi muito pensado, tudo foi sentido. É uma música magnética, quase anestésica”. O resultado visual brinca com a imaginação do público, deixando no ar se o que se vê é um romance de verão ou apenas a cumplicidade de uma grande parceria artística.

Show na Casa Rockambole em São Paulo

O lançamento serve como tapete vermelho para esta sexta-feira (23), quando DAY sobe ao palco da Casa Rockambole, em Pinheiros (SP). A noite será celebrativa e marca uma data especial, onde a DAY LIMNS fará um grande anúncio.

O show promete ser uma experiência que conecta os sete anos de carreira da artista. No setlist, os fãs podem esperar uma fusão poderosa: os grandes sucessos da carreira revisitados com novos arranjos e a apresentação ao vivo das faixas desta nova Era Solar, criando uma narrativa que conecta o passado com o presente.

