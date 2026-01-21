Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Júlia Rezende aposta na estética do Dark Pop em novo videoclipe

Vídeo surgiu de forma espontânea durante os preparativos de outra faixa e compõe uma trilogia visual do álbum de estreia da cantora

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
21/01/2026 22:40

compartilhe

SIGA NO google news
x
Júlia Rezende aposta na estética do Dark Pop em novo videoclipe - (crédito: Mess Santos)
Júlia Rezende aposta na estética do Dark Pop em novo videoclipe crédito: Mess Santos

A cantora e compositora Júlia Rezende acaba de lançar o videoclipe de Ponta Cabeça, uma obra que nasceu do acaso e se transformou em um dos registros mais autênticos de sua videografia. Parte integrante de seu álbum de estreia, Mundo ao Inverso, o novo trabalho visual destaca a estética do dark pop e conta com a assinatura de peso de Mess Santos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A criação do clipe foge dos roteiros tradicionais. A equipe, comandada por Mess — fundador da Movie 3 Filmes e um dos nomes mais conceituados do mercado —, estava no set realizando testes de câmera e luz para a gravação de outra faixa (Mundo ao Inverso), quando a estética do desfoque capturou a atenção de Júlia. O momento de experimentação virou um insight criativo imediato: “Vamos gravar de ponta cabeça”, sugeriu a cantora.

“Estávamos no set focados em outra música, mas quando o Mess aquele desfoque na câmera, o clipe de Ponta Cabeça começou nascer ali. Foi tudo muito orgânico, sem superprodução planejada, apenas a câmera, a luz e a emoção do momento”, revela Júlia.

O diretor, que acumula mais de 400 projetos audiovisuais e 5 bilhões de visualizações, abraçou a ideia na hora. O resultado foi um plano sequência contínuo, criado organicamente no calor do momento, que acabou se tornando o master shot do clipe oficial. O processo foi extremamente ágil, com as gravações principais durando cerca de apenas uma hora. Posteriormente, foram adicionadas cenas de insert para amarrar o conceito visual à narrativa do disco.

A parceria traz credibilidade cinematográfica ao projeto, visto que Mess Santos possui em seu currículo prêmios como MTV e Multishow, além de ter dirigido obras em 27 países e o longa-metragem Moscow para a Amazon Prime Video.

Ponta Cabeça 2.0 não é apenas um lançamento isolado, mas uma peça chave em uma narrativa maior. O clipe faz parte de uma trilogia pensada para conectar três momentos distintos da carreira atual da cantora: a faixa título Mundo ao Inverso, o atual lançamento Ponta Cabeça, e uma terceira música inédita que está sendo preparada.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

pop

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay