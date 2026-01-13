Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Picanha de Chernobill: confira a session no 'Som do Sebo'

Lançamento digital em todas as plataformas de streaming foi realizado pela Algohits

13/01/2026

Picanha de Chernobill: confira a session no 'Som do Sebo' - (crédito: Fabiano Battaglin)
Picanha de Chernobill: confira a session no 'Som do Sebo' crédito: Fabiano Battaglin

Sucesso do YouTube, o Som no Sebo chega para inaugurar 2026 com mais uma session marcante: Picanha de Chernobill, power trio que já tomou conta das ruas de São Paulo diversas vezes, além de se apresentar em festivais marcantes como Rock in Rio e Lollapalooza, chega para ser a primeira atração do palco da iniciativa neste ano.

A banda destila um rock clássico com a urgência do som independente brasileiro do indie rock. Com uma trajetória marcada pela independência e pelo conhecimento compartilhado, esta apresentação traz a reflexão, um desejo de união e justiça social no cenário atual do país com letras marcantes sobre a atualidade em que vivemos.

O lançamento vai além do canal do YouTube do Som no Sebo e também atinge as plataformas digitais, como o Spotify, Amazon Music, Deezer e mais, em parceria com a Algohits — esta que desde o segundo semestre do ano passado abriu mais uma frente como Musictech e passou a atuar como distribuidora de música.

“A coisa mais bonita e poderosa é juntarmos as forças em prol da música e os artistas que estão em atividade”, revelou Matheus do Canto, vocalista e baixista do Picanha de Chernobill. “O Som no Sebo faz com que a esperança ainda viva no meio da arte espontânea.”

Confira abaixo a session do Picanha de Chernobill:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

rock

