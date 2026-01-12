Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Sob a batuta de Milton Guedes, Lara Estelita lança '10/10'

Disco chega às plataformas digitais trazendo parcerias com o hub Canetaria e uma estética sonora que vai de Marina Sena ao pop internacional

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
12/01/2026 15:46

compartilhe

SIGA NO google news
x
Sob a batuta de Milton Guedes, Lara Estelita lança '10/10' - (crédito: MB)
Sob a batuta de Milton Guedes, Lara Estelita lança '10/10' crédito: MB

A cantora, compositora e atriz Lara Estelita inicia 2026 com seu movimento mais ambicioso até aqui. Após uma sequência de feitos importantes, que inclui o sucesso viral da faixa Caso de Amor gravada com Buchecha e duas noites de ingressos esgotados no Blue Note Rio, a artista acaba de lançar o álbum 10/10. O projeto marca a entrada definitiva de Lara no radar do grande mercado pop, apoiada por uma estrutura executiva e criativa de alto nível.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O lançamento chega para consolidar uma trajetória que ganhou tração nacional em março de 2025. Na ocasião, a colaboração de Lara com Buchecha e Milton Guedes na música e clipe Caso de Amor dominou as redes sociais e plataformas de streaming, levando os artistas a apresentarem o hit no Programa Silvio Santos. O sucesso da faixa reafirmou a versatilidade de Lara entre o funk melody e o pop, preparando o terreno para a chegada de seu álbum de estreia.

O grande diferencial de 10/10 é a ficha técnica, que reúne a elite da indústria fonográfica atual. O repertório foi desenvolvido em parceria com a Canetaria, o principal hub de composição do país e responsável por grandes hits de artistas como Anitta, Ivete Sangalo e Melody.

Na produção musical, o álbum é assinado por Juliano Valle e pelo lendário Milton Guedes — multi-instrumentista e compositor consagrado, autor de sucessos que marcaram gerações e colaborador histórico de ícones como Sandy & Junior, Lulu Santos e Oswaldo Montenegro — responsável pela canção Minha Opinião. A direção artística ficou a cargo de Tiê Castro.

Composto por 10 faixas, o projeto seguiu uma estratégia de lançamentos mensais ao longo de 2025 e agora se revela por completo com a chegada de canções inéditas como Cem Mil Segundos, Guardião, Coisas da Cabeça e Ganda Vibe.

Musicalmente, Lara bebe de fontes contemporâneas. Suas referências vão da estética internacional de Aya Nakamura e Gigi Perez à autenticidade brasileira de Marina Sena e o romantismo pop de Shawn Mendes. O resultado é um som que convida o ouvinte a mergulhar na visão de mundo particular da artista: "Vivo pra ter mais histórias, canto as minhas memórias".

Para acompanhar a música, o projeto visual inclui um videoclipe e quatro visualizers, todos dirigidos por Cauê Tarnowski. As filmagens ocorreram durante cinco dias intensos entre o Rio de Janeiro e Lumiar (Nova Friburgo), buscando capturar a essência da vida de Lara. Fugindo de superproduções artificiais, os vídeos apostam na espontaneidade, trazendo uma vibe nostálgica e "em casa", contando inclusive com a mãe da artista como assistente de produção, reforçando o clima intimista que permeia o disco.

“Esse álbum representa um marco na minha carreira. Meu primeiro grande projeto e ainda conta com a produção de gênios da música. ‘Vivo pra ter mais histórias, canto as minhas memórias’ é uma das linhas que mais amei escrever até hoje, contida na faixa ‘Cem Mil Segundos’. Estou muito feliz com tudo e animada para 2026, será um grande ano”, celebra Lara Estelita.

10/10 consolida Lara Estelita como uma das novas vozes promissoras da música brasileira, pronta para levar suas histórias e memórias para palcos ainda maiores.

Ouça:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

pop

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay