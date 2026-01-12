Sob a batuta de Milton Guedes, Lara Estelita lança '10/10'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora, compositora e atriz Lara Estelita inicia 2026 com seu movimento mais ambicioso até aqui. Após uma sequência de feitos importantes, que inclui o sucesso viral da faixa Caso de Amor gravada com Buchecha e duas noites de ingressos esgotados no Blue Note Rio, a artista acaba de lançar o álbum 10/10. O projeto marca a entrada definitiva de Lara no radar do grande mercado pop, apoiada por uma estrutura executiva e criativa de alto nível.

O lançamento chega para consolidar uma trajetória que ganhou tração nacional em março de 2025. Na ocasião, a colaboração de Lara com Buchecha e Milton Guedes na música e clipe Caso de Amor dominou as redes sociais e plataformas de streaming, levando os artistas a apresentarem o hit no Programa Silvio Santos. O sucesso da faixa reafirmou a versatilidade de Lara entre o funk melody e o pop, preparando o terreno para a chegada de seu álbum de estreia.

O grande diferencial de 10/10 é a ficha técnica, que reúne a elite da indústria fonográfica atual. O repertório foi desenvolvido em parceria com a Canetaria, o principal hub de composição do país e responsável por grandes hits de artistas como Anitta, Ivete Sangalo e Melody.

Na produção musical, o álbum é assinado por Juliano Valle e pelo lendário Milton Guedes — multi-instrumentista e compositor consagrado, autor de sucessos que marcaram gerações e colaborador histórico de ícones como Sandy & Junior, Lulu Santos e Oswaldo Montenegro — responsável pela canção Minha Opinião. A direção artística ficou a cargo de Tiê Castro.

Composto por 10 faixas, o projeto seguiu uma estratégia de lançamentos mensais ao longo de 2025 e agora se revela por completo com a chegada de canções inéditas como Cem Mil Segundos, Guardião, Coisas da Cabeça e Ganda Vibe.

Musicalmente, Lara bebe de fontes contemporâneas. Suas referências vão da estética internacional de Aya Nakamura e Gigi Perez à autenticidade brasileira de Marina Sena e o romantismo pop de Shawn Mendes. O resultado é um som que convida o ouvinte a mergulhar na visão de mundo particular da artista: "Vivo pra ter mais histórias, canto as minhas memórias".

Para acompanhar a música, o projeto visual inclui um videoclipe e quatro visualizers, todos dirigidos por Cauê Tarnowski. As filmagens ocorreram durante cinco dias intensos entre o Rio de Janeiro e Lumiar (Nova Friburgo), buscando capturar a essência da vida de Lara. Fugindo de superproduções artificiais, os vídeos apostam na espontaneidade, trazendo uma vibe nostálgica e "em casa", contando inclusive com a mãe da artista como assistente de produção, reforçando o clima intimista que permeia o disco.

“Esse álbum representa um marco na minha carreira. Meu primeiro grande projeto e ainda conta com a produção de gênios da música. ‘Vivo pra ter mais histórias, canto as minhas memórias’ é uma das linhas que mais amei escrever até hoje, contida na faixa ‘Cem Mil Segundos’. Estou muito feliz com tudo e animada para 2026, será um grande ano”, celebra Lara Estelita.

10/10 consolida Lara Estelita como uma das novas vozes promissoras da música brasileira, pronta para levar suas histórias e memórias para palcos ainda maiores.

Ouça:



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.