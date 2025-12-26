Rolimã inicia nova fase em single duplo: 'capim limão' e 'conosquinho'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Rolimã, quarteto diretamente de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, prepara-se para dividir com o público sua mais nova fase sonora. Após passar o ano de 2025 em estúdio, a banda liberou, na última semana, o single duplo capim-limão e conosquinho, para já inaugurar de vez a nova era, antecipando o novo disco de estúdio, a ser liberado em 2025.

O grupo, na ativa desde 2021, é formado por Vitor Formagio (voz e guitarra), Victor Marcondes (bateria), Lucas Golo (baixo) e Breno Godoi (trompete). O EP de estreia saiu em 2022, Retalho, gravado 100% analógico em fita no estúdio no ForestLab (Rio de Janeiro) por Lisciel Franco. Agora, a banda se prepara para uma fase completamente nova.

“Podemos dizer que nós encontramos o equilíbrio perfeito entre tudo que já fizemos antes”, revela o baterista Victor Marcondes. “Não é tão cru como o EP de estreia e nem tão polido como são os últimos singles já lançados. Conseguimos mostrar realmente o que é a Rolimã, chegamos a sonoridade que sempre queríamos desde o começo da banda.”

O single duplo apresenta o projeto que a banda vem desenvolvendo ao longo do ano, unindo a energia da cena emo brasileira ao som melancólico e sincero do Midwest Emo, com influências de Modern Baseball, The Front Bottoms e Polara.

Produzido por Luke Mello no Urgent Studios, localizado na zona norte de São Paulo, o lançamento traz as faixas capim-limão e conosquinho, que abrem o caminho para o primeiro álbum da banda, a ser lançado em março de 2026 pelo selo downstage.

Além disso, a banda antecipa que cada faixa ganhará seu videoclipe em dezembro, reforçando o caráter visual e afetivo do projeto. O cronograma inclui dois singles adicionais, com lançamentos em janeiro e fevereiro.

“Passamos o ano de 2025 sem shows, focados em composições para chegar com um projeto completo em 2026. Queremos levar essas músicas novas para todos os palcos possíveis e tocar com a maior parte de bandas que admiramos; podem esperar uma mistura entre energia e melancolia”, a banda adianta.

Confira:



