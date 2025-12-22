Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Léo da Bodega: EP transforma trajeto histórico de carnaval em homenagem

Com a Orquestra do Avesso, artista revisita frevos tradicionais e registra, em projeto musical, um dos percursos mais simbólicos da folia pernambucana

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
22/12/2025 16:06

Léo da Bodega: EP transforma trajeto histórico de carnaval em homenagem - (crédito: Uhgo)
Léo da Bodega: EP transforma trajeto histórico de carnaval em homenagem crédito: Uhgo

Revelação da cena urbana e cultural de Olinda, o cantor e compositor Léo da Bodega tem se consolidado no cenário musical brasileiro com uma carreira marcada pela fusão de gêneros e uma forte conexão com suas raízes pernambucanas.

O artista, que mescla em seu DNA artístico o trap com a rica cultura local, lançou recentemente a parceria Beija-Flor ao lado da banda Maneva, uma canção que marca sua primeira incursão no reggae. A faixa integra a versão deluxe de seu álbum de estreia, Botija Deluxo.

Agora, Léo da Bodega reforça seu elo com a tradição de sua cidade natal, unindo-se à Orquestra do Avesso para o lançamento do EP A Folia Começa no Amparo, um registro emocionante e atemporal dos hinos clássicos do Carnaval de Olinda.

Léo da Bodega e a Orquestra do Avesso unem forças para imortalizar a efervescência do carnaval de Olinda com o lançamento do EP A Folia Começa no Amparo. O trabalho, já disponível nas plataformas de streaming, é um tributo sonoro aos frevos clássicos dos blocos de Olinda, capturando o espírito de uma rota tradicional e essencial da festa.

O EP é uma homenagem direta a um percurso culturalmente significativo na cidade Patrimônio da Humanidade. A obra registra cinco hinos de frevo que ecoam anualmente nas ladeiras, como Hino do Homem da Meia-noite, Hino da T.C Ceroula, Hino da T.C.M Jhon Travolta, Hino 10 de Xarque e uma Latinha e De Chapéu de Sol Aberto.

O projeto nasceu do desejo de registrar uma tradição oral e musical das orquestras de frevo. A Orquestra do Avesso, apesar de ser uma orquestra de palco, foi criada com a intenção de executar o frevo de rua, contando com músicos experientes de diversas formações, como a Orquestra do Maestro José e a Orquestra Henrique Guias.

O título A Folia Começa no Amparo faz alusão a um trajeto específico no carnaval de Olinda, como explica Léo da Bodega em primeira pessoa: “A Orquestra do Avesso é uma orquestra de palco, que eles fizeram agora com o intuito de tocar frevo de rua. São integrantes de várias orquestras, e eles se juntaram para fazer esse formato de frevo de rua para palco. Eu tive a ideia de fazer esse EP que se chama ‘Folia Começou no Amparo’, que é a alusão a um trajeto que culturalmente todas as orquestras fazem em Olinda".

E continua: "Quando elas passam do trecho do Largo do Amparo, elas tocam o hino do 10 de Xarque e uma Latinha, que inclusive é o trecho que dá nome ao álbum Folia Começou no Amparo. É uma tradição das orquestras, independe do grupo, o bloco quando passa na frente dessas casas, eles tocam essas músicas. Então, eu queria registrar esse trajeto, essa foi a ideia de fazer esse álbum. E aí surgiu A Folia Começa no Amparo, o VT Indio e outros blocos, João Travolta, Ceroula, e é isso, é basicamente isso.”

As influências musicais do trabalho são a própria essência do frevo de rua, enraizadas na tradição dos blocos líricos e dos frevos de bloco que marcam a folia olindense.

O lançamento do EP A Folia Começa no Amparo será acompanhado de um conteúdo audiovisual, no formato de um compilado de imagens de arquivo. O vídeo foi montado pelo próprio Léo, pela Orquestra do Avesso e por Hugo Muniz, o fotógrafo que também assina a capa do projeto, reforçando o caráter íntimo e documental do trabalho.

A produção musical ficou a cargo de João França, com mixagem e masterização de Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media, em São Paulo. As músicas que compõem o EP são de domínio público, valorizando o acervo cultural brasileiro.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

brasil carnaval cultura musica olinda pernambuco

