Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Pet Shop Boys anuncia turnê 'Dreamworld' no Brasil em 2026

Lendário duo pop britânico se apresentará em São Paulo no mês de março

19/12/2025 16:15

Pet Shop Boys anuncia turnê 'Dreamworld' no Brasil em 2026 - (crédito: Divulgação)
Pet Shop Boys anuncia turnê 'Dreamworld' no Brasil em 2026 crédito: Divulgação

A lendária dupla britânica Pet Shop Boys, formada por Neil Tennant e Chris Lowe, confirmou nesta sexta-feira (19) uma apresentação única no Brasil com a turnê Dreamworld: The Greatest Hits Live. O show acontecerá na Suhai Music Hall, em São Paulo, no dia 3 de março de 2026, com produção da Move Concerts.

Os ingressos custam a partir de R$260 (meia-entrada), estão à venda pelo site da Livepass.

Reconhecidos como a dupla mais bem-sucedida da história da música britânica segundo o Guinness Book of Records, os Pet Shop Boys acumulam números impressionantes desde o início da carreira: 44 singles no Top 30 do Reino Unido, incluindo 22 no Top 10 e quatro que alcançaram o primeiro lugar, além de 15 álbuns de estúdio, todos no Top 10 britânico e presentes em paradas internacionais.

Lançada em 2022, Dreamworld: The Greatest Hits Live marca a primeira turnê de grandes sucessos da dupla e já passou por arenas em toda a Europa e no Reino Unido, entrando agora em seu quarto ano. O terceiro ciclo da turnê terminou com apresentações históricas, incluindo uma residência de cinco noites com ingressos esgotados na Royal Opera House, em Londres.

Entre seus grandes sucessos, estão clássicos do pop como West End Girls, Domino Dancing, It's a Sin, Being Boring, Suburbia, Always On My Mind, além de canções icônicas da carreira do Pet Shop Boys como King's Cross, Rent, Paninaro, Jealousy, Liberation, entre outras.

Em 2021, o Pet Shop Boys revisitou sua primeira apresentação no Brasil no álbum Discovery: Live in Rio 1994, lançado pela Warner, via Parlophone Records. O registro do concerto realizado no antigo Metropolitan foi extraído de tapes originais que haviam sido lançados em VHS e LaserDisc em 1995.

