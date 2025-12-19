Som no Sebo chega às plataformas de streaming pela Algohits

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Sucesso do YouTube, o Som no Sebo encerra um ano de 2025 com uma novidade imperdível para os fãs do canal de pocket shows intimistas: agora, as músicas poderão ser encontradas, ouvidas e salvas nas plataformas de streaming de música.

O primeiro lançamento digital foi marcado pelo álbum de Valmir Lins, um nome que representa exatamente a sensibilidade e a profundidade que esse projeto pede.

O movimento acontece após 30 episódios disponibilizados no YouTube e as faixas já podem ser encontradas no Spotify, Amazon Music, Deezer e mais desde o dia 11 de dezembro de 2025, em parceria com a Algohits.

“Estamos iniciando uma nova etapa no Som no Sebo, e fazer nosso primeiro lançamento digital com o Valmir não poderia ser mais simbólico”, revela Diego Octávio, Diretor Artístico do Som no Sebo. “Ele representa exatamente essa mistura de sensibilidade, contemporaneidade e profundidade que buscamos.”

Ele continua, detalhando sobre a parceria com a Musictech, que agora atua como distribuidora de música: “Depois de mais de 30 episódios construindo nossa identidade no YouTube, agora estamos rompendo essa barreira e levando nossa música para os principais serviços de streaming, como Spotify, Amazon Music e Deezer. Para 2026, alçamos voos ainda mais altos, com uma curadoria mais diversa, inovadora e lançamentos que vão ampliar o alcance do projeto.”

