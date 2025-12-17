Do sertanejo ao eletrônico: Bruno e Barretto e DJ Kevin lançam hit do verão

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A energia da farra que só eles sabem entregar. Bruno e Barretto dão as boas-vindas à estação mais quente do ano e convidam DJ Kevin para criar a trilha sonora perfeita para quem quer aproveitar o verão do jeito certo: dançando, celebrando e sorrindo.

O single Nesse Verão chega como uma das grandes apostas da dupla, feito sob medida para dominar playlists, festas e praias por todo o Brasil.

Com bom humor, ritmo contagiante e o timbre sertanejo inconfundível que marca a trajetória de Bruno e Barretto, a faixa vem acompanhada de um audiovisual que estreia no YouTube. O clipe traduz com precisão a essência leve, divertida e naturalmente quente da canção: a curtição começa em um barco ancorado, em clima de festa intimista, e segue pela clássica estrada de terra vermelha do Paraná, onde as raízes da dupla se encontram com a vibração moderna da produção.

Nesse Verão também nasceu como uma declaração de amor ao estado que, desde o nascimento, acolhe os artistas. Naturais de Sertanópolis e Alvorada do Sul, respectivamente, Bruno e Barretto escolheram Maringá (PR) para viver e construir suas famílias, fortalecendo ainda mais o vínculo com o estado paranaense.

“A música tem cara de verão, com beats modernos e dançantes assinados pelo Kevin. A letra fala de viagem, mas mostra que a melhor delas é a conexão entre as pessoas. É um som feito para curtir”, comenta Bruno e Barretto.

“O resultado é uma música que une o nosso DNA sertanejo à energia explosiva da música eletrônica. É o encontro perfeito para embalar festas, viagens e noites quentes — tudo o que o verão pede”, completa Barretto.

Com um clima alto-astral do início ao fim, Nesse Verão chega como forte aposta da temporada e promete conquistar o país com a autenticidade que acompanha Bruno e Barretto ao longo de mais de uma década de carreira.

A parceria de Bruno e Barretto com o DJ Kevin já rendeu grandes sucessos: Lá Se Foi o Boi Com a Corda e Os Bruto Manda são apenas alguns exemplos que caíram no gosto popular, sinalizando que, com Nesse Verão, não será diferente.

Confira:

