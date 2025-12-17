Zuza conecta o samba e a música urbana em 'Samba de Praia'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor paulistano ZUZA acaba de lançar seu mais novo projeto, o EP Samba De Praia. O trabalho consolida a assinatura do artista ao misturar a essência do samba e do pagode com a sonoridade e os beats da música urbana, trazendo, desta vez, uma estética inédita e orgânica com a cara do verão.

Concebido para evocar a “vibe” da estação, o EP de quatro faixas promove uma fusão leve e sofisticada, que une a instrumentação tradicional da banda de ZUZA a elementos eletrônicos presentes no funk e no rap, com toques de reggae e rock.

“O EP ‘Samba De Praia’ tem uma estética mais leve, voltada para a vibe do verão, e com arranjos mais orgânicos, misturando a sonoridade da minha banda com elementos eletrônicos presentes no funk e rap,” comenta ZUZA.

Um dos destaques do projeto é a faixa solo O Dia Raiou. A canção inova ao trazer referências diretas do rock, sendo inspirada pela clássica Under The Bridge do Red Hot Chili Peppers, e utiliza metáforas poéticas para abordar temas como a saudade e a busca por bem-estar.

A alma urbana do EP Samba de Praia não seria completa sem o toque dos MCs que estão bombando nas pistas e na internet. ZUZA buscou essa conexão diretamente com a produtora 4M, escolhendo a dedo MC JV, MC Leh e MC Luki para somar no projeto. A intenção era achar artistas que, além de estarem no mesmo momento da carreira e com uma visibilidade grande na rua e com o público jovem, realmente acreditassem na proposta de misturar samba e funk. O cantor vê esses parceiros como uma aposta certeira, que vai dar um gás no trabalho e tem tudo para estourar em 2026.

“Eu escolhi os parceiros desse projeto baseado ali no meu dia-a-dia da gravadora dos 4M, entendendo quais são os artistas que estão ali no nível parecido da minha carreira, que estão a fim de dar um gás, que acreditam no meu trabalho, que estão com uma visibilidade muito grande na rua, na internet e com o público jovem, que é qual eu quero atingir. E são três artistas que têm uma previsão de muito sucesso aí para esse ano de 2026 e que vai agregar muito no meu trabalho", revela.

As colaborações foram estratégicas com artistas da produtora 4M (responsável por nomes como MC Pedrinho e MC IG), visando o contraste ideal para a mistura de samba e música urbana.

