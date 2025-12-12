Em 'Alma Rica', novo clipe gravado em Bali, Oriente cruza música e ritual

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Novos ventos vêm soprando do Oriente. Alma Rica, single inédito do grupo, chega às plataformas nesta sexta-feira (5), como um fôlego de recomeço. Com espírito expansivo e desejo de renovação, a faixa abre caminhos para uma fase mais madura do grupo, marcada por autoconsciência, crescimento interno e a energia vibrante de quem vislumbra um novo horizonte.

A faixa chega junto a um videoclipe gravado em Bali, que registra a viagem que o trio fez para a ilha e incorpora um ritual de limpeza espiritual vivido ali, um gesto simbólico de abertura de caminhos para essa nova etapa. Entre paisagens cinematográficas, texturas locais e a profundidade da cultura balinesa, as imagens funcionam como um convite ao sagrado, ao reencontro consigo e ao frescor de um ciclo que se inicia.

“Cada canto parecia um filme”, resume Chino, um dos integrantes do grupo. “Foi um lugar perfeito para dar o pontapé inicial do Oriente pelo mundo” , conclui, referindo-se a um antigo projeto de gravar videoclipes em várias partes do globo.

Produzida por DJ Coala e Dom Vi em parceria com a Academia de Beats, Alma Rica traz uma atmosfera luminosa e um refrão que convida ao movimento, “alma rica e mente livre” como direção e propósito. O grupo, formado também por Nissin e Nobru, reforça, na composição, a ideia de que a verdadeira riqueza nasce da força interna, da clareza espiritual e de um olhar renovado para as próprias batalhas. É essa combinação de leveza e ambição que sustenta o coração da música que chega agora.

Para o grupo, Alma Rica não apenas inaugura uma fase como traduz a própria virada. “Desde a composição, já sabíamos que era uma música que representava esse momento de busca, descoberta e evolução pessoal”, diz Nissin. A maturidade aparece não como ruptura, mas como consciência: entender que anjos e demônios são internos, que problemas e soluções coexistem, e que a verdadeira força nasce dessa integração.

Essa visão também guia a mensagem central da faixa. Em meio a um cenário musical onde símbolos de status ganham cada vez mais espaço, o Oriente aponta outro caminho. “A riqueza da alma é a maior riqueza que existe”, reforça Chino. “A matéria importa, claro, mas é o espírito que orienta nossas escolhas e constrói nosso presente.”

A experiência em Bali aprofundou o elo entre música e vivência. Depois de dias mergulhados na ilha, o grupo passou por um ritual que, para eles, funcionou como consagração. “Foi como se a ilha abraçasse a gente”, diz Chino. A gravação do clipe registra não só a paisagem e a espiritualidade locais, mas também a alegria, a potência criativa e o sentido de propósito que marcaram a viagem. “Não são apenas imagens: são histórias”, resume.

Curiosamente, o impacto maior não veio da viagem para a música, mas o contrário. Alma Rica nasceu antes e, segundo o grupo, foi a própria vibração da faixa que pareceu preparar o terreno para que Bali acontecesse. “Era como se a música estivesse traçando o roteiro”, conta Chino, conectando essa fase às origens do Oriente e à essência que sempre guiou a banda.

Para os integrantes, o desejo é simples e direto: que a música faça diferença no dia de quem ouvir. “Que dê força para ir trabalhar, estudar, treinar, viver as 24 horas que a pessoa tem”, diz Nissim. “A música é magia. Ela pode mudar algo dentro de alguém que está do outro lado do mundo.” E o que vem depois? Chino responde: “Na sequência desse lançamento vem o disco que vai consagrar o oriente como a grande banda que sempre foi”, garante.

