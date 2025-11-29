Bruno Gadiol lança faixas inéditas em nova versão de 'Gêmeos em Gêmeos'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O artista pop Bruno Gadiol anuncia a chegada de Gêmeos em Gêmeos (ainda mais geminiano), a versão deluxe de seu segundo álbum de estúdio, que entrou nas plataformas digitais nesta quinta-feira (27). O projeto, que nasceu como um "mapa astral emocional" e uma obra dividida em três atos, ganha agora seis músicas inéditas, totalizando 18 faixas que aprofundam a versatilidade, a maturidade musical e a constante metamorfose que caracterizam o cantor.

Lançado inicialmente com o foco na inédita Relações Superficiais, uma intensa parceria com Thiago Pantaleão, o álbum base estabeleceu Bruno Gadiol como um dos grandes nomes da nova geração do pop brasileiro.

A faixa, com produção de DMAX, dialogou diretamente com a frustração da superficialidade dos vínculos modernos: “Cantar essa faixa com o Thiago foi especial porque, juntos, conseguimos expressar essa mistura de desejo por conexão verdadeira e a frustração de muitas relações que acabam ficando pela superfície,” comentou Bruno Gadiol na época do lançamento original.

O videoclipe de Relações Superficiais, dirigido pelo próprio Gadiol em parceria com Luke Vidal, utilizou a metáfora de pintar uma obra para simbolizar a construção mútua em um relacionamento.

Na versão deluxe, o destaque se volta para o single Blues da Ansiedade. Com produção assinada por Los Brasileros e DMAX, a canção propõe um conceito arrojado: a própria ansiedade assume o papel de narradora.

"‘Blues da Ansiedade’ é uma busca minha de trazer uma perspectiva diferente," explica Gadiol sobre a faixa. "A gente sempre fala da ansiedade a partir de como a gente se sente... Dessa vez, eu quis inverter e deixar a própria ansiedade falar. No fundo, ela é um mecanismo de defesa, né? Teoricamente, quer só proteger a gente. Mas se eu não te conto isso antes e você só ouve a letra, parece que tô descrevendo uma relação extremamente tóxica com uma pessoa muito tóxica. E, no caso, essa ‘pessoa’ é uma parte nossa mesmo".

A inclusão das seis faixas inéditas (todas solo) reforça a proposta original do álbum, que foi concebido com a própria essência astrológica de Bruno – geminiano com ascendente em Gêmeos – em mente:

O Ato 1 (Vênus), que explora o lado romântico e sensível, recebe faixas com a sonoridade pop e referências do pop latino, como a nova Noite de Prazer.

O Ato 2 (Marte), que mergulha na energia intensa e passional, mantém a estética ritmada e quente do funk.

O Ato 3 (Saturno), dedicado às reflexões mais profundas e existenciais, se torna o ambiente para as canções mais desconstruídas e experimentais, como Blues da Ansiedade e Político.

O projeto mantém as colaborações de peso com Thiago Pantaleão, ZAAC e CLAU, e agora abre espaço para novas camadas solo do artista, misturando elementos do pop contemporâneo com inspirações da bossa nova e do blues, e utilizando beats modernos de R&B e trap soul. A produção do álbum, que já contava com DMAX, Los Brasileros, Zain e Tutti Beats, reforça a conexão fluida entre o pop internacional e a rica raiz cultural brasileira.

"Esse álbum é o mais pessoal que eu já fiz. Quis colocar ali todas as minhas versões, minhas faces, minhas dúvidas e minhas descobertas. ‘Gêmeos em Gêmeos’ é o meu mapa astral emocional em forma de música,” resume Gadiol.

A versão deluxe, que terá um lyric vídeo para aprofundar a experiência sensorial, promete ser a conclusão definitiva deste ciclo na carreira do artista, marcada por coragem, sensibilidade e autenticidade.

