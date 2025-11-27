Arielly Dara eleva o Nordeste ao palco central do sertanejo em novo EP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Nascida para os palcos, Arielly Dara inaugura novo capítulo em sua trajetória com o lançamento de seu primeiro EP pela Universal Music Brasil. As sete faixas revelam toda a potência vocal e a personalidade vibrante da cantora, dona de um estilo marcante que combina sinceridade, força feminina e uma energia contagiante que já se tornou sua assinatura.

“Vim lá do interior da Paraíba para viver do sertanejo. Sempre tive amor por esse gênero musical, que chegou até mim pelas rádios, quando eu ainda era bem novinha”, conta Arielly, que hoje vive em Belo Horizonte (MG) ao lado do esposo, dos dois filhos e da sogra, Nalda.

Com uma história quase mágica, a faixa-foco de Arielly Dara – Ao Vivo Vol. 1 é a parceria com o cantor e compositor Nuzio Medeiros. Logo que foi escrita, Se Fosse Eu chegou à artista pelas mãos de um de seus compositores, Midas Poeta — e, por coincidência (ou destino), a mesma canção também cruzou o caminho de Nuzio.

Para os compositores, o dueto reunia os timbres perfeitos para dar vida a uma narrativa afiada e irônica, que expõe com humor e acidez as contradições de uma traição.

Para Nuzio, essa parceria marca um momento especial para ambos: “Estou muito feliz de participar desse projeto lindo da Arielly Dara. Escolhemos ‘Se Fosse Eu’ porque é uma música que conta uma história bem atual. Vamos pra cima — sem dúvidas ela vai fazer uma zoada boa nesse Brasil. Estamos cheios de expectativas boas e autoconfiantes”.

Além de Se Fosse Eu, o volume reúne outras cinco faixas inéditas que reforçam o timbre marcante e a identidade artística da cantora. Entre os destaques estão a já conhecida pelo público Sorriso de Desespero (que abriu o projeto), com participação da dupla Cristinas, Aguenta Coração e três composições assinadas por Arielly: Doeu, Cupido Bagunceiro e Para de Ser Moleque.

Apaixonada pelo sertanejo desde a infância, Arielly escolheu encerrar o EP com o medley Ei Psiu! Beijo Me Liga / Parece Castigo, trazendo a leveza e a nostalgia que permeiam suas referências. Para ela, essa regravação carrega um significado profundamente afetivo: “As regravações foram escolhidas com muito carinho. São canções que narram histórias antigas do sertanejo dentro de um novo capítulo que está sendo escrito. O mercado é repleto de trajetórias brilhantes, surgidas em tantos cantos do Brasil… Meu objetivo é escrever uma nova página desse livro, vindo de Cajazeiras”, completa.

Arielly Dara — Ao Vivo Volume 1 chega às plataformas de áudio no dia 27 de novembro, apresentando ao Brasil inteiro uma artista autêntica, determinada e pronta para conquistar o cenário nacional.

Os vídeos estarão disponíveis a partir de 28 de novembro, sempre às 11h, nos dias 1º, 3, 5, 10 e 12 de dezembro.

