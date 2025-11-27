Clássico de Wim Wenders, inspira videoclipe de "Anjos", da Venere Vai Vênus

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda Venere Vai Venus lançou nesta segunda-feira (24) o videoclipe de Anjos, uma das faixas mais populares do grupo, que viralizou no TikTok e alcançou destaque nas playlists de virais do Spotify, chegando ao TOP 3.

Dirigido por Pedro Dourado em parceria com o baterista Caio Luigi, o clipe aposta em uma narrativa cinematográfica ambientada no centro de São Paulo e inspirada no clássico Asas do Desejo, de Wim Wenders. O resultado é uma leitura sombria e urbana sobre a fronteira entre o amor e a obsessão.

Gravado em locações icônicas da região da República, Santa Ifigênia, São Bento e arredores, com cenas internas na sede da produtora Santa Rita Filmes, o vídeo da Venere Vai Vênus acompanha a história de um rapaz obcecado por uma moça, observado à distância pelos integrantes da banda, que assumem o papel de anjos, seres que testemunham, mas não interferem.

“A música tem um tom romântico, mas a gente quis fugir da obviedade de um casal idealizado. O clipe fala sobre desejo, vigilância e limites entre o divino e o mundano”, explica Sofia Rojas, diretora de arte do grupo e responsável pelo roteiro e produção do clipe. “Como somos uma banda de São Paulo, nada mais justo do que a gente se dispor nela”, complementa Ávila, guitarrista da Venere Vai Vênus.

A estética do filme reflete essa tensão: figurinos em tons sóbrios e sobretudos remetem aos anjos de Wenders, contrastando com o calor do sol paulistano, que dominou as filmagens. “Foi um dia intenso, de muito sol e improviso. A gente trabalha de forma bem orgânica, sem roteiro fechado, deixando que a cidade e o clima conduzam as cenas”, conta Caio. “A gente não quis trazer aquela coisa bucólica, natural, que a música talvez sugerisse. Preferimos essa ambientação urbana, que conversa mais com a arquitetura gótica e o misticismo do centro”, reforça Rey, a baixista da Venere Vai Vênus.

Com styling de Nicole Nativa e Channdller e participação dos atores Charolaine Alves e João Passos, cujos perfis serão divulgados nas redes do grupo, o clipe marca uma nova fase na trajetória audiovisual da Venere Vai Venus, que vem assinando suas próprias produções.

“A letra já ganhou muitas interpretações nas redes, de histórias de amor a leituras religiosas. Agora o público vai conhecer a nossa versão, que não é romântica, é inquietante”, resume Lua Dultra, vocalista e letrista.

Anjos inaugura um novo capítulo visual na obra da Venere Vai Venus, mais madura, cinematográfica e provocante.

Confira:

