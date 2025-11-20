'Simbiose': Joabe Reis mira o futuro do jazz com beats eletrônicos

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O trombonista e compositor Joabe Reis prepara o terreno para o lançamento de seu novo álbum, Drive Slow - A Última das Fantasias, com o single Simbiose, que chegou nesta terça-feira em todas as plataformas digitais pela Batuki Records. Celebrando o Mês da Consciência Negra, Joabe exalta a cultura da rua unindo UK Garage a música urbana brasileira, fortemente influenciado pela sua última visita e apresentação a Londres, em show esgotado no Ronnie Scott's.

A faixa é uma amostra do disco que será lançado em janeiro de 2026 e encapsula perfeitamente a proposta artística que Joabe vem construindo: uma ponte entre a sofisticação do jazz e as sonoridades contemporâneas. O single traz parceria com um dos mais brilhantes pianistas da atualidade, Eduardo Farias.

“Uma composição e produção minha em parceria com meu irmão Marcelo De Lamare. Essa faixa marca uma nova fase, conectando ritmos brasileiros a influências internacionais como Garage UK, funk e o jazz moderno, sem perder a essência da música brasileira”, conta Joabe.

A nova faixa será tocada ao vivo pela primeira vez na DÉJÀ VU SESSION, que acontece em São Paulo, na Casa Rockambole. O evento de sucesso, idealizado por Joabe Reis, que já passou por várias cidades do país, é um dos encontros de música instrumental mais relevantes do Brasil e já recebeu artistas como Seu Jorge, Liniker, Adi Oasis, Lianne La Havas e Xênia França.

Em Simbiose, a reverência e a inovação caminham juntas. A faixa é uma homenagem ao legado de Miles Davis, que gravou a música composta por Wayne Shorter, fundindo jazz com sintetizadores e explorando novos universos sonoros. Joabe não apenas cita essa influência, mas a atualiza, criando uma textura onde o trombone limpo e expressivo dialoga organicamente com bases eletrônicas e ambiências sintetizadas.

“Me inspiro muito no Miles, um cara que estava sempre à frente de seu tempo. Na década de 70, ele já fazia essa conexão do jazz com sintetizadores, levando a música para um lugar novo. A ‘Simbiose’ acontece justamente aí: é essa mistura de trazer uma referência do passado para dentro de uma composição minha atual”, reflete Joabe.

A faixa dá o tom de para onde vai a música de Joabe Reis. Esse é um período muito importante na carreira do artista, ele apresentou seu show autoral no The Town e Rock in Rio, foi convidado por Shawn Mendes para fazer uma participação no Lollapalooza, fez uma turnê pela Europa com shows esgotados, lançou o single Drive Slow (feat com Theo Croker e Zudizilla), além de seguir fazendo shows em festivais pelo Brasil

Para dar vida a essa concepção audaciosa, Joabe reuniu um time de primeira linha da música instrumental brasileira. A faixa conta com co-produção e synth de Marcelo De Lamare – que também é compositor da faixa junto com Joabe; Eduardo Farias (piano), Josué Lopez (sax tenor), Sidmar Vieira (trompete), Rafael Castilhol (Rhodes), Dedê Silva (bateria), Adalberto Miranda (synth bass) e Léo Mucuri (percussão).

A produção de Joabe e De Lamare garante a costura perfeita entre a performance acústica de alto nível e a estética eletrônica. Simbiose não é apenas o single antes do lançamento de Drive Slow - A Última das Fantasias; é uma declaração de intenção. É a prova de que o jazz instrumental de Joabe Reis pode ser, ao mesmo tempo, sofisticado, acessível, reverente e inovador.

