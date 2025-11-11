Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Virgin Music renova parceria com GR6 até a próxima década

Gigantes da música independente sinalizam que o funk brasileiro está mais lucrativo do que nunca

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
11/11/2025 09:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Virgin Music renova parceria com GR6 até a próxima década - (crédito: Universal Music / Virgin Music)
Virgin Music renova parceria com GR6 até a próxima década crédito: Universal Music / Virgin Music

Se você achava que o funk era só batida envolvente e letra de impacto, prepare-se para rever seus conceitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Virgin Music Group, braço independente da Universal Music, anunciou a renovação de sua parceria com a GR6, uma das maiores gravadoras do Brasil, até a próxima década. As informações são do Moneyhits.

Fundada por Rodrigo Oliveira, a GR6 é uma verdadeira potência da música urbana nacional. Com artistas como Perera DJ, Nilo, MC PH e DJay W, o selo não apenas domina os rankings de streaming, como também figura entre os dez maiores selos independentes do país segundo a IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). E para quem gosta de números: Let’s Go 4, uma das faixas do catálogo, está entre as 10 mais tocadas no Brasil em 2024. Isso é o que chamamos de retorno sobre investimento com ritmo.

Com presença em todos os principais mercados musicais do mundo, a Virgin oferece infraestrutura de ponta e tecnologia de marketing avançada para artistas e selos independentes. Em outras palavras, é como dar um foguete para quem já sabe voar.

Cris Garcia Falcão, que lidera a estratégia da Virgin na América Latina, celebra: “Rodrigo construiu uma das gravadoras independentes mais importantes do Brasil. É uma honra continuar essa parceria por mais dez anos.” E quando uma executiva desse calibre fala em honra, o mercado escuta — e calcula.

Como parte dessa nova fase, a GR6 está preparando o lançamento de GR6 Histórias, uma coletânea regravadas por artistas consagrados como MC Livinho, MC Davi, MC Don Juan, MC Kevinho e MC Neguinho do Kaxeta. A produção é assinada por KondZilla. O projeto promete não só emocionar os fãs, mas também gerar receita robusta com streaming, licenciamento e shows.

Rodrigo Oliveira resume: “Estamos animados para continuar criando oportunidades extraordinárias para que artistas brasileiros alcancem sucesso global.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

funk

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay