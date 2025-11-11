JØY Brandt e Bruno Capinan se unem na inédita 'Laguna'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora e compositora JØY Brandt lança Laguna, uma colaboração com o artista baiano Bruno Capinan. O single chega como o quarto lançamento do álbum da pernambucana, que divide residência entre Brasil e o Canadá. Previsto para 2026, o disco amplia a pesquisa sonora que a artista vem desenvolvendo nos últimos anos — um diálogo entre o Brasil e o mundo, entre o orgânico e o espiritual.

Inspirada na simbologia do elemento água, Laguna fala sobre ciclos, mudanças e purificação. A música foi composta por JØY Brandt em parceria com Samyle Carvalho, que também participa nos vocais. A canção nasceu durante um período de introspecção pessoal e de busca por equilíbrio emocional.

“A água representa a vida, o movimento e a renovação. Assim como uma laguna se forma pela força dos ventos e tempestades, a música fala sobre os ciclos necessários para que novos caminhos surjam. Uma canção poética de narrativa feminina”, explica JØY Brandt.

O encontro com Bruno Capinan, artista brasileiro-canadense, que tem uma trajetória marcada por experimentações musicais, reforça o caráter coletivo e simbólico da faixa: “‘Laguna’ me emocionou desde a primeira vez que ouvi. É uma canção com força ancestral, muito da nossa raiz nordestina e do Brasil real. Fiquei muito feliz com o convite da JØY, uma amiga e grande artista. Espero que todo mundo dance ao som de Laguna!", diz o artista.

JØY Brandt e Bruno Capinan: uma fusão de ritmos e atmosferas

Musicalmente, Laguna une elementos ancestrais, afro-pop e latinos, construindo uma sonoridade marcada por percussões, sopros e guitarras elétricas. A produção de Bruno Di Lullo e Mani Carneiro valoriza a naturalidade dos instrumentos e a interação entre as vozes de JØY e Capinan.

Os sopros de Aquiles Moraes e Everson Moraes criam texturas melódicas que dialogam com as percussões de Thomas Harres. A guitarra elétrica de Guilherme Lirio sustenta o arranjo com nuances entre o popular e o experimental, enquanto o baixo de Di Lullo dá à canção uma base rítmica constante.

Gravada entre o Estúdio Rockit (Rio de Janeiro) e o GMP Recording Studios (Toronto), a faixa, que conta com o selo da YB Music, reflete também o percurso multicultural da artista e seu processo de criação entre os dois países.

Laguna sucede os singles Vem, A Calma Acalma e Digo Nada, que antecipam o disco de JØY Brandt. O projeto reúne composições escritas entre o Brasil e o Canadá, com colaborações de músicos de diferentes origens. Em cada faixa, JØY reafirma uma identidade musical que conecta suas raízes à cena contemporânea, misturando com liberdade ritmos e influências.

Mais do que uma nova faixa, Laguna marca uma continuidade na pesquisa artística de JØY: um olhar sobre o tempo, o corpo e o fluxo da vida, conduzido pela música.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.