Marcelo de Assis

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Direitos autorais tem arrecadação global bilionária em 2025

Relatório da CISAC aponta crescimento superior a 7% com arrecadação

10/11/2025 14:30

Direitos autorais tem arrecadação global bilionária em 2025 - (crédito: Reprodução)
O relatório anual da CISAC revelou que a arrecadação global de direitos autorais na música cresceu 7,2% em 2025, totalizando 11,7 bilhões de Euros. Só o segmento musical respondeu por 10,1 bilhões de Euros, mostrando que a indústria está mais afinada do que nunca.

De acordo com o Moneyhits, esse crescimento foi impulsionado por shows ao vivo, plataformas digitais e maior eficiência na coleta de royalties.

Mercados emergentes também contribuíram, com destaque para América Latina, África e Ásia.

Para o mercado financeiro, esses números indicam um setor resiliente e em expansão. A arrecadação digital cresceu 20,1%, refletindo o impacto direto do streaming e das redes sociais.

Com regulamentações mais robustas e tecnologia de rastreamento, o futuro da música como ativo financeiro é promissor. E para os investidores, é uma oportunidade de entrar em um mercado que une paixão e retorno.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

direitos-autorais

