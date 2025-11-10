TikTok aposta em revelações e engaja o mercado criativo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O TikTok não é mais só palco de dancinhas virais.

Neste ano, a plataforma lançou uma nova categoria nos seus prêmios anuais: Artista Revelação. A ideia é reconhecer músicos que ganharam destaque exclusivamente dentro do app, sem apoio de gravadoras tradicionais. As informações são do Moneyhits.

Essa iniciativa transforma o TikTok em uma espécie de incubadora musical, onde o algoritmo é o novo olheiro. E para o mercado financeiro, isso é ouro: talentos emergentes, engajamento orgânico e monetização direta por meio de parcerias, merchandising e eventos.

Além disso, os dados gerados pelo TikTok são uma mina de ouro para marcas e investidores. Saber quem está em alta, onde e com qual público permite campanhas mais precisas e investimentos mais certeiros.

A nova categoria também democratiza o acesso à indústria musical, criando oportunidades para artistas de regiões antes ignoradas pelo mainstream.

E como o TikTok já provou que pode lançar hits globais, o impacto financeiro dessa revelação é real — e crescente.

