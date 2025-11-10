Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

TikTok aposta em revelações e engaja o mercado criativo

Quando o scroll revela artistas e oportunidades

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
10/11/2025 12:30

compartilhe

SIGA NO google news
x
TikTok aposta em revelações e engaja o mercado criativo - (crédito: Creative Commons)
TikTok aposta em revelações e engaja o mercado criativo crédito: Creative Commons

O TikTok não é mais só palco de dancinhas virais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Neste ano, a plataforma lançou uma nova categoria nos seus prêmios anuais: Artista Revelação. A ideia é reconhecer músicos que ganharam destaque exclusivamente dentro do app, sem apoio de gravadoras tradicionais. As informações são do Moneyhits.

Essa iniciativa transforma o TikTok em uma espécie de incubadora musical, onde o algoritmo é o novo olheiro. E para o mercado financeiro, isso é ouro: talentos emergentes, engajamento orgânico e monetização direta por meio de parcerias, merchandising e eventos.

Além disso, os dados gerados pelo TikTok são uma mina de ouro para marcas e investidores. Saber quem está em alta, onde e com qual público permite campanhas mais precisas e investimentos mais certeiros.

A nova categoria também democratiza o acesso à indústria musical, criando oportunidades para artistas de regiões antes ignoradas pelo mainstream.

E como o TikTok já provou que pode lançar hits globais, o impacto financeiro dessa revelação é real — e crescente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

tiktok

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay