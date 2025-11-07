Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

MC PH lança 'Vivendo no Topo', produzida por trio vencedor do Grammy

Faixa conta com flow maduro e batidas refinadas, além da participação de Brocasito e Kew

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
07/11/2025 09:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
MC PH lança 'Vivendo no Topo', produzida por trio vencedor do Grammy - (crédito: Divulgação)
MC PH lança 'Vivendo no Topo', produzida por trio vencedor do Grammy crédito: Divulgação

Sai nesta quinta-feira (6), Vivendo no Topo — o novo single de MC PH que conta com produção assinada pelo trio Los Brasileros. Com uma carreira em ascensão meteórica, PH é um dos nomes mais comentados do funk contemporâneo. Dono de um flow afiado e uma presença que domina qualquer beat, o artista acumula mais de 4 bilhões de streams, 9,5 milhões de ouvintes no Spotify; 3,7 milhões de seguidores no Instagram e quase 1 milhão de ouvintes no YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para além dos números superlativos, PH vem se destacando nas paradas com sua versatilidade entre o funk, trap e pop urbano. Aqui, ele mostra uma versão mais madura e confiante, sem perder o toque de rua que o consagrou. A participação de Brocasito e Kew adiciona novas camadas à faixa, cada um imprimindo seu estilo e flow, em um jogo de rimas e melodias que transitam entre o luxo e a vivência.

Do outro lado da mesa de som, quem conduz a vibe é o trio Los Brasileros — formado por Pedro Dash, Dan Valbusa e Marcelinho Ferraz — referência na cena pop e urbana do país. Com um catálogo que inclui colaborações com Anitta, Luísa Sonza, Jão e Vitão, os produtores trazem para Vivendo no Topo uma sonoridade sofisticada, energética e moderna, que equilibra o peso das ruas com a elegância do mainstream. É aquele tipo de produção que eleva o funk brasileiro a outro patamar, sem perder a essência dançante que faz o gênero pulsar.

Mais do que uma faixa sobre sucesso, Vivendo no Topo é um hino de autoestima e celebração, embalado por uma energia vibrante e feliz. O lançamento ganha um visualizer e chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6) como um manifesto de quem venceu — mas segue com os pés no chão, curtindo o momento e inspirando uma geração que sonha em chegar lá também. Porque viver no topo, afinal, é saber que o caminho foi longo — e que o som é o troféu mais alto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

funk mc nova

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay