Marcelo de Assis

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Júlia Rezende volta ao 'Hit Sessions' com interpretação de "Sem Ar"

Artista apresenta mais uma faixa de seu álbum de estreia 'Mundo ao Inverso' em versão despojada nesta quinta-feira (30)

31/10/2025 09:00

Júlia Rezende volta ao 'Hit Sessions' com interpretação de
Júlia Rezende volta ao 'Hit Sessions' com interpretação de "Sem Ar" crédito: Divulgação

Júlia Rezende está a frente de mais uma Hit Sessions, da label HitLab. A artista estreou o projeto com o single Invenção saído diretamente de Mundo ao Inverso - seu álbum de estreia lançado em julho. Desta vez, a cantora e compositora goiana apresenta uma nova session exclusiva para a faixa Sem Ar, gravada na Community Creator Academy, em São Paulo. O formato minimalista dá mais destaque a sua voz e mantém uma conexão direta com o público e o vídeo será disponibilizado no YouTube nesta quinta-feira (30) às 18h.

Na faixa, Júlia Rezende conta mais sobre aquele amor que surge de forma inesperada e traz aquele ar de paixão irresistível. Inclusive, o single foi a primeira faixa escrita para seu primeiro álbum de estúdio e trouxe a parceria com JEFF, produtor indicado ao Grammy Latino, que se desenhou para o restante do projeto.

“‘Sem Ar’ fala sobre aquela paixão que aparece do nada e bagunça tudo. Sabe quando alguém chega e você esquece até como respira?! Foi isso que eu quis colocar na música, essa sensação de ser pega de surpresa por algo que te tira o fôlego e te faz sentir viva de novo. Acho que foi uma das músicas que mais demoramos para escrever, mas justamente por causa dela nasceu a vontade de fazer um álbum inteiro. Retomar essa parceria com a HitLab é incrível. Amei a primeira participação e será um prazer trazer mais uma das minhas camadas para um público apaixonado”, diz Júlia Rezende.

Mundo ao Inverso, o álbum de estreia de Júlia Rezende, explora de forma densa a dualidade da cantora. A cantora, que já foi mentorada pelo produtor Rick Bonadio, descreve o trabalho como íntimo e sem armaduras, explorando toda a sua vulnerabilidade, uma reflexão honesta sobre caos, melancolia e a constante busca por autoconhecimento.

Bruno Duarte, CEO da HitLab, descreve o projeto como um “novo capítulo” para artistas: apostando em visuais mais simples, é como se o espectador estivesse entrando no mundo mais íntimo do artista e entrando em contato com cada detalhe da canção escolhida para ser apresentada naqueles minutos.

“O Hit Sessions é um novo capítulo na forma como a música se conecta com o público. Revelamos artistas em sua essência e criamos conexões, um projeto que nasce dentro da Community Creators Academy para dar palco aos talentos imersos na creator economy e aproximar a música dos maiores creators do país”, afirmou o empresário.

