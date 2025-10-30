Nick Souza apresenta 'Cultura Sonora Urbana' com talentos de Diadema

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O produtor e músico Nick Souza levará seu show para o Festival da Cultura Sonora Urbana em Diadema (SP), na Grande São Paulo, neste sábado (1). Além de cantar seus sucessos como a parceria com MC Binn (Posso Fingir), Sala de Estar e sua faixa mais recente, Baile, o artista é o curador do evento que tem como proposta levar um som que reflita a cultura paulistana para o palco.

Gabb MC, MC Lipi, Mc Tato, Sampa Crew, Samba em Família, DJ Pena, Gyma e outros nomes estão entre os escalados para compor o lineup. A entrada é gratuita.

O projeto, que tem apoio da Prefeitura de Diadema (SP), serve como um piloto para levar mais diversidade e eventos como estes ao município. Ele ocorre no Jardim Campanário e tem o objetivo de levar cultura e artistas da periferia para os palcos, dar visibilidade a esses talentos e quebrar estereótipos negativos.

“É um festival que quer tirar essa imagem pejorativa dos bailes. Além das atrações artísticas, teremos espaços para a família, brinquedos infláveis, música infantil e muito mais para levar essa juventude da comunidade a dias inesquecíveis. Ele é, na verdade, um projeto para quebrar um grande preconceito sobre as festas de cultura urbana, e tentar fazer algo mais controlado, com mais segurança, para unir a comunidade ao invés de dividi-la. Tenho trabalhando com os artistas locais que vão se apresentar para definir repertório com uma linguagem ‘family friendly’”, comenta Nick Souza.

Nick Souza conta que a oportunidade de se tornar curador surgiu a convite de DJ Puffe, produtor do evento. O músico é manager da Puffe Records e organizou o festival com objetivo de trazer cultura para Diadema em parceria com a prefeitura do município. Puffe conta com mais de 10 anos de carreira e mais de 65 mil ouvintes mensais no Spotify.

“Quis dar ênfase em artistas que cantam letras sem palavras de baixo calão, ofensivas ou que pudessem fazer apologia ao crime. Queremos um evento que possa atingir todas as idades, com histórias de superação que vão inspirar todo mundo”, finaliza Nick Souza.

Festival Cultura Sonora Urbana

Datas: 1 e 2 de novembro (sábado e domingo)

Horário: a partir das 11h da manhã;

Local: Av. Luiz Carlos Prestes – Praça Kaleman, Jardim Campanário – Diadema/SP

Ingressos: Entrada gratuita

