Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

João Beydoun lança 'Jah Love' e celebra a força espiritual do reggae roots

Faixa inédita chega com clipe gravado nos Lençóis Maranhenses

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
30/10/2025 09:30

compartilhe

SIGA NO google news
x
João Beydoun lança 'Jah Love' e celebra a força espiritual do reggae roots - (crédito: Johnny Kelvin)
João Beydoun lança 'Jah Love' e celebra a força espiritual do reggae roots crédito: Johnny Kelvin

O cantor e compositor João Beydoun está pronto para tocar a alma dos amantes do reggae roots com o lançamento do seu novo single, Jah Love, que estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (31).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Produzida por Thiago “JahBass”, esta nova faixa de João Beydoun é um autêntico reggae roots que celebra o poder curador e transformador do amor divino. A música ressalta a presença de Jah como fonte de luz, proteção e paz interior, oferecendo uma mensagem espiritual e positiva em tempos de incerteza. O tema central é o amor universal que cura, fortalece e nunca abandona.

João Beydoun descreve a inspiração por trás da canção com emoção: "Essa música nasceu num momento de conexão espiritual muito forte. 'Jah Love' é sobre sentir o amor de Jah presente em tudo, nas lutas, nas curas e nas pequenas coisas da vida. É esse amor que me guia e me mantém firme. Eu quis passar essa energia para cada pessoa que ouvir."

O artista também revela que a composição foi um momento marcante: "Eu estava no estúdio gravando outras coisas quando senti a presença de Jah muito forte, muito intensa mesmo. Eu senti Ele falando comigo, me tocando. E naquele momento comecei a escrever ‘Jah Love’. Eu comecei a chorar bastante. Foi uma inspiração divina, tudo fluiu muito rápido."

A mensagem poderosa de Jah Love ganha um visual à altura em seu videoclipe. As filmagens ocorreram nos Lençóis Maranhenses, com o diretor Johnny Kelvin capturando a grandiosidade e a beleza natural do local para refletir o clima de conexão com Jah.

Sobre a escolha do local, João Beydoun explica a importância de gravar no Maranhão"Eu vivo no Maranhão desde muito pequeno, e não poderia haver um cenário mais perfeito para expressar a grandiosidade do amor de Jah do que os Lençóis. É a minha casa, o meu berço. Levar a mensagem de 'Jah Love' para a maior riqueza natural do nosso estado é uma forma de homenagear minhas raízes e mostrar que a força espiritual que me move é a mesma que emana da beleza da nossa terra. Durante as gravações, vivi momentos de muita paz e espiritualidade ali, foi realmente uma experiência profunda, recordando a força da minha origem."

Uma curiosidade especial do clipe é a aparição simbólica de um leão, representando Jah, o Leão de Judá. Essa figura forte simboliza o amor, a proteção e a energia espiritual divina que guia o artista.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

reggae

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay