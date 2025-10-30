João Beydoun lança 'Jah Love' e celebra a força espiritual do reggae roots

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor e compositor João Beydoun está pronto para tocar a alma dos amantes do reggae roots com o lançamento do seu novo single, Jah Love, que estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (31).

Produzida por Thiago “JahBass”, esta nova faixa de João Beydoun é um autêntico reggae roots que celebra o poder curador e transformador do amor divino. A música ressalta a presença de Jah como fonte de luz, proteção e paz interior, oferecendo uma mensagem espiritual e positiva em tempos de incerteza. O tema central é o amor universal que cura, fortalece e nunca abandona.

João Beydoun descreve a inspiração por trás da canção com emoção: "Essa música nasceu num momento de conexão espiritual muito forte. 'Jah Love' é sobre sentir o amor de Jah presente em tudo, nas lutas, nas curas e nas pequenas coisas da vida. É esse amor que me guia e me mantém firme. Eu quis passar essa energia para cada pessoa que ouvir."

O artista também revela que a composição foi um momento marcante: "Eu estava no estúdio gravando outras coisas quando senti a presença de Jah muito forte, muito intensa mesmo. Eu senti Ele falando comigo, me tocando. E naquele momento comecei a escrever ‘Jah Love’. Eu comecei a chorar bastante. Foi uma inspiração divina, tudo fluiu muito rápido."

A mensagem poderosa de Jah Love ganha um visual à altura em seu videoclipe. As filmagens ocorreram nos Lençóis Maranhenses, com o diretor Johnny Kelvin capturando a grandiosidade e a beleza natural do local para refletir o clima de conexão com Jah.

Sobre a escolha do local, João Beydoun explica a importância de gravar no Maranhão: "Eu vivo no Maranhão desde muito pequeno, e não poderia haver um cenário mais perfeito para expressar a grandiosidade do amor de Jah do que os Lençóis. É a minha casa, o meu berço. Levar a mensagem de 'Jah Love' para a maior riqueza natural do nosso estado é uma forma de homenagear minhas raízes e mostrar que a força espiritual que me move é a mesma que emana da beleza da nossa terra. Durante as gravações, vivi momentos de muita paz e espiritualidade ali, foi realmente uma experiência profunda, recordando a força da minha origem."

Uma curiosidade especial do clipe é a aparição simbólica de um leão, representando Jah, o Leão de Judá. Essa figura forte simboliza o amor, a proteção e a energia espiritual divina que guia o artista.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.