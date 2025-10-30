Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Bruno Diegues recebe Sorriso Maroto e Marvvila em gravação de novo DVD

Novo trabalho do cantor marca uma nova fase em sua carreira solo e reúne grandes nomes da música nacional

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
30/10/2025

Bruno Diegues recebe Sorriso Maroto e Marvvila em gravação de novo DVD - (crédito: Arthur Rodrigues)
Bruno Diegues recebe Sorriso Maroto e Marvvila em gravação de novo DVD crédito: Arthur Rodrigues

Bruno Diegues, cantor e compositor brasileiro que marcou uma geração nos anos 2000 com sua voz inconfundível à frente do grupo Jeito Moleque, se prepara para um dos momentos mais importantes de sua trajetória solo. No dia 5 de novembro, o artista grava o projeto audiovisual Bruno Diegues Secreto, que promete ser um marco na nova fase de sua carreira.

O local da gravação, situado no Centro de São Paulo, será revelado 48 horas antes do evento, mantendo o clima de mistério que envolve o título do álbum.

O show de Bruno Diegues, que será aberto ao público, já tem ingressos disponíveis e contará com participações especiais de grandes nomes do samba e pagode: Sorriso Maroto, Yan, Thiago Soares, Marvvila, Trio Preto e Trio Mocotó. A produção do projeto é assinada pela WFA e TAJ Produções, com a força e o respaldo da Rooftop, gravadora sócia da Universal Music Brasil, reforçando o posicionamento de Bruno como um dos nomes mais sólidos e respeitados da cena.

Em 2024, Bruno Diegues gravou e lançou o audiovisual Mais Uma Noite, que teve a música É louca a volta que o mundo dá, entre as mais pedidas em todo o Brasil e conta com mais de 3,4 milhões de views no Youtube. já no Spotify seus ouvintes mensais ultrapassam 1 milhão e ao longo de sua carreira, Bruno possui mais de 40 milhões de streams.

Agora, com Bruno Diegues Secreto, o cantor promete uma entrega ainda mais pessoal, explorando novas sonoridades e reafirmando sua identidade artística.

Este novo lançamento representa um reencontro de Bruno Diegues com sua essência, um convite para os fãs mergulharem em sua nova fase e descobrirem o que há por trás desse projeto que une emoção, autenticidade e o talento de um artista que continua a escrever sua história no pagode brasileiro.

Bruno Diegues Secreto
Data: 5 de novembro
Local: SECRETO – centro de São Paulo (será revelado 48h antes)
Hora: 20h
Ingressos disponíveis na Ingresse

