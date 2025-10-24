Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Velvet Chains: 'How The Story Ends', traz uma reflexão brutal sobre perda

Banda de Las Vegas explora temas de perda, mudança e renascimento, acompanhada de clipe impactante

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
24/10/2025 17:27

Velvet Chains: 'How The Story Ends', traz uma reflexão brutal sobre perda - (crédito: Brandon
Velvet Chains: 'How The Story Ends', traz uma reflexão brutal sobre perda crédito: Brandon "Wolfy" Wolford

Após o sucesso de Sins – que atualmente ocupa o primeiro lugar das músicas mais escutadas da banda no Spotify, o Velvet Chains retorna com How the Story Ends, uma composição assombrada e emocionalmente carregada que captura a assinatura sonora da banda, mesclando melodia e intensidade enquanto mergulha profundamente em temas de perda, mudança e renascimento.

How The Story Ends representa um marco na evolução artística do quinteto de Las Vegas, consolidando sua capacidade de transformar vulnerabilidade em força musical.

"'How the Story Ends' é sobre buscar significado em um mundo que se tornou incerto e fragmentado. É uma reflexão sobre perda, mudança e o ato silencioso, porém brutal, de reunir o que restou de sua vida. Permanece como a canção mais assombrosamente crua e emocionalmente carregada que já escrevemos", revela Nils Goldschmidt, baixista e fundador do Velvet Chains.

A declaração de Nils Goldschmidt evidencia a maturidade artística alcançada pela banda, que não teme explorar territórios emocionais complexos.

O single é acompanhado por um videoclipe impactante, disponível no YouTube, que espelha visualmente o núcleo emocional poderoso da faixa. A produção audiovisual reforça a narrativa da canção, criando uma experiência imersiva que amplifica o impacto da mensagem.

Para promover How the Story Ends, o Velvet Chains embarcará em uma turnê pelos Estados Unidos em novembro de 2025, percorrendo o Centro-Oeste do país e a Flórida. A agenda inclui datas adicionais no início de 2026, seguidas por turnês europeias e sul-americanas em meados do mesmo ano. Mais datas serão anunciadas em breve, com informações completas disponíveis em www.velvetchains.com.

A progressão internacional da banda reflete o crescimento orgânico de sua base de fãs, construída através de performances memoráveis e singles consistentemente bem-sucedidos. Desde Stuck Against The Wall (9 semanas no Top 40) até Dead Inside (Top 25, 22 semanas nas paradas) e Ghost In The Shell (#32), o Velvet Chains demonstra capacidade notável de manter relevância nas rádios de Active Rock.

Assista ao clipe de How The Story Ends:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

rock

