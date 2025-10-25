Assine
Bamboo BR finaliza hiato com 'Fortalece (Aprendendo a Viver)'

Nova faixa, com referências do reggae californiano e do rock, chega após mais de um ano sem nenhum lançamento

Bamboo BR finaliza hiato com 'Fortalece (Aprendendo a Viver)' - (crédito: Matheus Lanatovitz)
Bamboo BR finaliza hiato com 'Fortalece (Aprendendo a Viver)' crédito: Matheus Lanatovitz

O grupo Bamboo BR está de volta nesta sexta-feira (24) com um single inédito após mais de um ano sem nenhum lançamento e comemorando seus 13 anos de carreira: Fortalece (Aprendendo a Viver), traz uma mensagem de amadurecimento e conta com parceria de Caio Pires, irmão de Zeider, do Planta e Raiz, além de Luanah Jonesbacking vocal de Zélia Duncan. A faixa conta com o selo da SoundSystem Brazil, conhecido por abrigar expoentes do gênero, como Ponto de Equilíbrio e Cultivo.

Com inspiração no cali roots, que une o reggae californiano e o rock, a produção musical reúne talentos de peso: Luizinho Nascimento, com experiência em trabalhos ao lado de Don Carlos e Yellowman, e a dupla Fernando Uehara e Danilo Souza - que tem trabalhos com Dead Fish e mais.

“‘Fortalece’ é escrita do ponto de vista de cada compositor sobre a vida. Juntamos força em estúdio e o resultado foi uma mensagem cheia de maturidade, com algumas experiências individuais colocadas para fora. O Caio aceitou de prontidão o convite assim que escutou a primeira versão da música na casa do tecladista Rafael Ulisses. Estávamos no estúdio gravando as vozes e Luanah escreveu sua parte ali na hora que encaixou como uma luva”, revela Ade.

Completando a mensagem da música, o vocalista conta que a música traz um olhar maduro para a nossa passagem por aqui: “Estamos nessa jornada no planeta Terra para aprender, evoluir e somar. Quanto mais estivermos abertos positivamente para o aprendizado contínuo, mais estaremos à frente das mudanças que desejamos para o mundo”.

A faixa chega acompanhada de um lyric video assinado por Marcio Rocha e Ygor Carvalho assina o curta-metragem JAHBENÇOA - projeto da Bamboo BR que contará com este single e outras músicas do EP Vida. A produção completa deve chegar em 2026 e trará fragmentos dos próximos lançamentos da Bamboo BR.

“O curta será lançado no próximo ano e será um compilado todos os nossos próximos lançamentos, que irão compor nosso novo EP. Estamos com algumas participações especiais já escaladas e temos a honra de trabalhar com Thiago Barromeo, produtor do Black Alien. É uma grande celebração desses nossos 13 anos de estrada”, finaliza o vocalista.

Confira:

