DEKO disponibliza 'Perfume', sobre um amor que não cabe na lógica

Artista é dono de mais de 400 milhões de plays em suas composições, incluindo hits da banda Maneva

25/10/2025 10:00

DEKO disponibliza 'Perfume', sobre um amor que não cabe na lógica - (crédito: Divulgação)
DEKO disponibliza 'Perfume', sobre um amor que não cabe na lógica crédito: Divulgação

O cantor e compositor DEKO lança nesta sexta-feira (24) a sua inédita faixa Perfume, um single autoral que divaga um amor que não cabe na lógica e que já está disponível nas plataformas digitais.

Há encontros que acontecem antes mesmo de acontecerem. Um olhar, um cheiro, uma sensação que chega sem aviso e se instala como se sempre estivesse ali. É nesse instante — entre a dúvida e o desejo, entre o “será?” e o “já é” — que nasce Perfume, faixa escrita por DEKO em parceria com Isaías Nunes, une elementos de reggae, R&B e a suavidade do lo-fi, e inaugura oficialmente a colaboração do artista com a Lunar Estúdios, formado por músicos que o acompanham há mais de 15 anos na estrada. A faixa marca o início de um novo capítulo artístico — mais íntimo, autoral e fiel às referências pessoais do cantor.

Perfume mergulha nas contradições do começo de um amor inesperado. A letra narra a dúvida entre o racional e o desejo, ao se envolver com alguém completamente diferente, mas cuja presença é impossível de resistir — como o cheiro de um perfume marcante.

“Essa música fala sobre aquele instante em que você percebe que, por mais que tente resistir, a conexão com alguém é inevitável. Foi assim que nasceu o nome e a atmosfera da canção”, explica DEKO.

A produção musical é assinada por Lucas Ferreira e Marcelo Delatorre, ao lado de Fernando Gato, todos integrantes do time do Lunar Estúdios.

O clipe, também produzido pela Lunar e gravado na casa do próprio DEKO, traduz visualmente o sentimento da faixa. Sozinho em sua sala, DEKO encena o momento exato em que o pensamento racional tenta falar mais alto, mas acaba vencido pela emoção. Sem grandes efeitos ou artifícios, o vídeo aposta na simplicidade para se conectar com quem já viveu esse dilema. “A ideia era ser fiel ao que senti enquanto compunha. Era eu, meu violão, o silêncio da casa e aquele turbilhão de sentimentos que só o começo de uma paixão pode causar”, conta o artista.

Com uma trajetória consolidada como compositor — tendo músicas gravadas por nomes como Maneva, Gabriel Elias, Atitude 67, Di Ferrero e Natiruts —, DEKO vive agora um momento de afirmação como cantor. Perfume é o primeiro lançamento de uma sequência que culminará em um novo EP com cinco faixas inéditas, previsto ainda para este ano.

“Estou bem feliz com esse lançamento, é o início de um trabalho feito com parceiros da vida. Esse som, mais do que pensado para o mercado, é a realização de um desejo do que eu, DEKO, gosto de ouvir”, encerra.

Confira:

