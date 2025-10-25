Emmano e sua imersão em ritmos de afrorreligiosidade em 'Gira de Esquerda'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Emmano mergulha na espiritualidade para lançar seu novo álbum, Gira de Esquerda, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Este é o primeiro volume de um projeto duplo dedicado a disseminar a fé e os cânticos sagrados das religiões de matriz africana.

O novo álbum chega em um momento de grande expansão na trajetória do artista, que alcançou a marca de 200 mil seguidores no Instagram e mais de 10 milhões de visualizações em seus vídeos sobre espiritualidade. Além disso, Emmano vem consolidando uma base fiel de ouvintes nas plataformas, somando mais de 37 mil ouvintes mensais no Spotify.

Sua credibilidade na cena musical é reforçada por colaborações com Helio Bentes (Ponto de Equilíbrio), Bruno Chelles (3030), Marcelo Mimoso e Shawlin.

Para Emmano, o álbum é a realização de uma missão espiritual: "Uma honra para mim poder cantar esses pontos que já me trouxeram tanto axé", revela o artista. "Aprendi a cantar eles tocando nas giras do meu terreiro e hoje é uma alegria imensa poder gravar e publicar eles para a disseminação da nossa fé".

Composto por sete faixas, este primeiro volume é inteiramente dedicado à linha de esquerda, o Povo da Rua. A faixa de abertura, Tranca Ruas, composta por Marcelo Varanda, dá o tom do trabalho, trazendo a energia espiritual dos pontos de macumba que ecoam pelos terreiros do Brasil.

O projeto resgata a importância de saudar quem guarda os caminhos: "Este primeiro álbum é uma grande saudação ao Povo da Rua", explica Emmano. "São eles que nos dão sustentação, que nos ensinam sobre a força da terra. O título da primeira faixa, 'DONO DO MEU CAMINHO', reflete o que a espiritualidade me ensinou: nossos guias nos dão a luz e a proteção, mas nós somos os responsáveis por trilhar nossa jornada".

Para traduzir a vibração do terreiro para a gravação, Emmano contou com um time de peso. A produção musical é assinada por Leo Batuke e Thiago Jah Bass, do renomado Estúdio Blessed, considerado um dos maiores estúdios de reggae do Brasil: "O maior desafio era trazer a energia vibrante do terreiro para dentro do estúdio", detalha o cantor. "O Leo Batuke trouxe a alma da percussão, o 'couro' sagrado, e o Thiago Jah Bass, com sua maestria, soube como polir esse som com respeito e potência.", finaliza.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.