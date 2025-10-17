Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Maskavo estreia sua turnê europeia com shows em Portugal e Espanha

Dono de hits como 'Anjo do Céu' e 'Asas', grupo terá em seu setlist os maiores sucessos de seus 25 anos de carreira

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
17/10/2025 09:30

compartilhe

SIGA NO google news
x
Maskavo estreia sua turnê europeia com shows em Portugal e Espanha - (crédito: Tiago Trindade)
Maskavo estreia sua turnê europeia com shows em Portugal e Espanha crédito: Tiago Trindade

O reggae brasileiro vai ganhar sotaque europeu. O Maskavo, uma das bandas mais conhecidas do gênero no país, realiza neste mês de outubro sua primeira turnê pela Europa. O grupo sobe aos palcos de Portugal e Espanha para comemorar 25 anos de carreira, revisitando sucessos que marcaram diferentes gerações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A série de apresentações marca também as celebrações pelo aniversário do álbum  (2000), responsável por projetar o Maskavo nacionalmente. Do disco nasceu clássicos como Um Anjo do Céu, que se tornou símbolo do reggae brasileiro. Além das faixas que consagraram o álbum, o público vai revisitar hits de todas as fases da banda — como Asas, O Mar Pro Meu Jardim e Folhas Secas —, que continuam figurando entre as mais tocadas nas playlists de reggae e pop nacional.

Mantendo viva sua essência e a pluralidade que sempre caracterizou seu som, os shows da Maskavo Eurotour 2025 prometem uma atmosfera nostálgica e vibrante. O repertório também contempla releituras especiais de grandes nomes da música mundial e brasileira, como Bob Marley, Gilberto Gil e Almir Sater, em arranjos que dialogam com a identidade única do grupo.

“Comemorar os 25 anos do ‘Já’ é mais do que especial para nós. Foi um disco que apresentou vários dos nossos maiores hits. Quem não se lembra de ‘Anjo do Céu’? Estamos preparando regravações e novas versões dos clássicos, e ainda temos surpresas para os fãs”, comenta Prata, guitarrista do Maskavo.

A turnê contará com a participação especial da cantora e compositora carioca Mar.iana, que abrirá os shows. Com um estilo leve e praiano, ela já passou por palcos como o Rock in Rio Lisboa e promete encantar o público com um repertório autoral que mistura pop e brasilidade.

“A Maskavo Eurotour 2025 é nossa primeira passagem pela Europa e faz parte dessas comemorações tão significativas. Vamos tocar em Lisboa, Porto, Barcelona e Madri — será uma oportunidade de celebrar nossa trajetória com novas plateias”, completa Prata.

O vocalista Marceleza reforça o tom de celebração da turnê: “Estamos com a melhor energia para essa nova fase. Levar nossa música e nossa vibe para a Europa é a realização de um sonho. Queremos que cada show seja uma troca de amor e música, com o público cantando junto como sempre aconteceu no Brasil.”

Confira a agenda da Maskavo Eurotour 2025:

23 de outubro – Lisboa, Portugal | Casa do Capitão / Musicbox
25 de outubro – Porto, Portugal | Barracuda Clube de Roque
29 de outubro – Barcelona, Espanha | Jamboree Live Music
30 de outubro – Madri, Espanha | Gruta 77

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

europeia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay