Do mar para a música: álbum de estreia de Pedro Perez é um convite a deixar

Há quem diga que a música tem o poder de mudar o vento e de transformar a maré. Para Pedro Perez, essa é mais que uma metáfora: é a essência de seu primeiro álbum, Maré Nova, que acaba de chegar ao público trazendo frescor, maturidade e a vibração do reggae abraçado pelas influências da música brasileira.

Depois de quase seis anos de estrada, entre experimentações e descobertas, Pedro encontrou no mar, no surf e na cultura do reggae um porto seguro para sua sonoridade. Produzido por Fred Nery (Macucos) e Bruno Signorelli — nomes que já trabalharam com artistas como Armandinho e Vk Mac — o disco é um mergulho em canções que misturam percussão, forró pé-de-serra, batucada e reggae, resultando em um trabalho sólido e ao mesmo tempo leve, como uma onda que convida o ouvinte a surfar junto.

“‘Maré Nova’ é meu álbum de estreia após quase seis anos de carreira. Ele une tudo que colhi de referências da música brasileira e principalmente do reggae, mas com composições mais maduras e com muito da minha personalidade. Esse álbum representa uma nova fase: sou um melhor artista, melhor compositor, melhor cantor e também um melhor gestor da minha própria carreira. O nome reflete exatamente isso — novidade, mudança, algo que vem para somar na cena musical”, comenta Pedro Perez.

Ao longo de oito faixas, todas acompanhadas de visualizers gravados na charmosa Vila de Itaúnas — cenário que conecta música, mar e liberdade — o cantor apresenta colaborações especiais que reforçam sua caminhada. Em Maré Nova, Pedro divide a vibração com Bella Mattar, que traz sua energia tropical para uma faixa que nasceu de forma espontânea no estúdio VVS, e também com a banda Macucos, mentores e parceiros de longa data, que já haviam colaborado com o artista no EP Devaneios (2024).

“A Bella entrou de última hora, quase de surpresa, mas escreveu um verso lindo que deu ainda mais vida ao feat. Já com os meninos do Macucos, é nossa segunda parceria, e sempre que eles aparecem é como se a maré ficasse ainda mais boa de navegar”, revela Pedro.

Musicalmente, Maré Nova é uma continuação natural do reggae brasileiro que inspira Pedro — nomes como Armandinho, Natiruts, Maneva e os próprios Macucos ecoam como bússolas em sua trajetória. Ainda assim, o disco não se limita: é uma mistura abrasileirada, solar e dançante, que representa a liberdade de quem encontrou sua onda.

Com Maré Nova, Pedro Perez convida o público a sentir o balanço das ondas em cada batida, a respirar fundo e a mergulhar em uma novidade que promete movimentar a cena nacional. Porque quando a maré muda, tudo se renova.

