KING Saints e Traemme lançam o afrobeat de 'Otário'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Depois de um ano do debut Se Eu Fosse Uma Garota Branca, a cantora KING Saints resolveu dar o presente que ninguém pediu, mas todo mundo precisava: o single Otário. A faixa chegou nesta quinta-feira (2), é uma parceria com Traemme e vem produzida pelos Los Brasileros. Porque se é pra começar uma nova fase, que seja chutando porta.

Carregada de ironia (como sempre), Otário é aquele hino debochado para quem já caiu na furada de achar que estava salvando um homem da própria mediocridade. E adivinha? Ele acreditou: "'Otário’ é uma música divertida e dançante, aquele hino para as mulheres que caem na armadilha de fazer uma caridade para um homem e ele passa a acreditar que ele é tudo isso mesmo. Acredite, acontece em qualquer idade. Acho que essa era a ideia central minha e da Traemme: 'Garota, foca na sua carreira, faça seu dinheiro, depois pense em macho.' Tipo, nada de estar no topo da sua lista de prioridades na sua vida”, manda o papo KING Saints, a dona da voz e da caneta.

Três vezes indicada ao Grammy Latino, KING Saints mistura afrobeat com batidão solar, dando aquele toque de “tô plena, mas ainda ácida porque não consigo ser diferente”. “Após um ano do álbum, eu queria vir mais 'leve' sem perder a acidez, até porque eu nem consigo criar assim para mim. E fluiu muito!”, entrega.

Traemme chega no feat para reforçar que o pop brasileiro pode sim ter força, sarcasmo e hits que a gente realmente quer ouvir. O encontro ainda vem com clipe dirigido por Gabriel Sorriso, o mesmo que já trabalhou com Clau e Vulgo FK.

“Ter a Traemme é uma honra para abrir esse período que já está sendo muito especial. Temos clipe, temos divas pop, temos rap, acidez e fritação. Essa é a essência dessa nova era e acho que essa música traz tudo isso. Ela é extraordinária: canta muito, compõe, tem uma presença incrível. Eu olho para ela e acredito no pop brasileiro novamente. É uma honra poder ter uma colaboração dela no meu novo projeto. Ela entrega tudo e mais um pouco, sou fã”, elogia KING Saints.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.