Setor Norte lança "Herói" com versos que expõem ídolos de terno

No novo single Herói, o duo Setor Norte projeta um país onde Gisele Bündchen corre com os filhos na mão e Bruno Mars canta em igrejas de bairro, misturando delírio poético e crítica social. A faixa estreia nesta quinta-feira (25) nas principais plataformas de streaming.

A faixa chega como a maior aposta da dupla, que estreou a carreira com o lançamento do single Até o fim. Este segundo single, para além da temática, carrega também a força de ter sido a mola propulsora do início da história do duo. Após a morte do irmão, Marcelo Yuka (Rappa), Pedro uniu seus talentos ao de Rômulo, que já trabalhava no estúdio de Marcelo, para manter o projeto vivo e dar luz a novas obras artísticas.

Depois de um tempo produzindo vários artistas, o duo começou a produzir algumas faixas pessoais despretensiosamente, sendo a primeira delas Herói, escrita por Pedro. A música fez com que os artistas percebessem o potencial para o início de um novo trabalho e uma produtiva parceria que expressasse seus sentimentos pessoais mas também denunciasse a hipocrisia e as desigualdades sociais.

“Foi um período de luto pra mim, e o Rômulo acompanhou isso tudo também. Então a faixa carrega sentimentos ligados a essa reflexão, mas o projeto inteiro tem um contexto social, que é uma coisa nossa de enxergar a música como uma ferramenta. E essas veias individuais, que são bonitas também, não invalidam o resto do trabalho, porque a gente consegue costurar isso bem dentro da nossa perspectiva”, analisa Pedro, que apesar de ser especializado em áreas de conhecimento ligados à música e a técnica dos estúdios, não se via como um cantor, até então. Incentivado por essa experiência, passou a estudar canto e assumir o papel de vocalista e compositor.

Herói é a síntese dessa proposta, partindo de um ponto de vista subjetivo e poético para evidenciar problemas estruturais do povo brasileiro. Em uma visão distópica, o eu lírico imagina: “Nos palcos da periferia brasileira/ Vi Spice Girls no passinho de funk/ Bruno Mars cantando na igreja/ Ronaldinho desistindo do futebol pra ganhar uma merreca no plantão/ Enquanto Gisele Bündchen corre com os filhos na mão”.

A música ganhará também um videoclipe dirigido pelo conceituado Ronald Land, que já trabalhou com nomes como Planet Hemp, BK, L7nnon, entre outros. O clipe explora imagens dinâmicas que criam silhuetas a partir de um jogo de luz e sombras, intercalados com imagens do cotidiano, algumas bem chocantes, e trechos de um show privado realizado na Altafonte, exclusivamente para o vídeo.

“Curiosamente, vai ser nosso primeiro contato com o público, então isso é uma coisa nova pra gente também. O Ronaldo é um cara muito criativo, também muito ligado aos temas sociais, então ele se identificou muito com a nossa música e soube como traduzir nossa mensagem”, explica Rômulo.

Herói fará parte do álbum Palavras inteiras (título que bate de frente com a ideia de “meias palavras”), com lançamento previsto ainda para este ano. O disco inaugura uma promissora carreira para a dupla que mistura diversos estilos de música urbana para falar sobre as dores individuais e coletivas do cidadão comum.

