João Beydoun homenageia pai em 'Teu Legado'

O reggae brasileiro ganha um novo capítulo com João Beydoun, jovem artista que carrega nas veias a herança da Tribo de Jah e que agora dá seu passo mais simbólico: o lançamento de Teu Legado, em parceria com seu pai, Fauzi Beydoun. A faixa, que acaba de chegar à todas as plataformas digitais, é ao mesmo tempo uma homenagem e uma afirmação de futuro — a prova de que a chama do reggae segue acesa em uma nova geração.

Teu Legado nasce como uma homenagem de João Beydoun ao pai, que há quatro décadas abriu caminhos para o reggae nacional a partir do Maranhão, a chamada Jamaica Brasileira. Reconhecida por mesclar as raízes do reggae com a brasilidade, a Tribo de Jah marcou gerações. Agora, é a vez de João honrar essa herança.

“Essa música é minha forma de agradecer e de reconhecer o quanto meu pai foi essencial não só para mim, mas para todo o reggae brasileiro. É uma responsabilidade enorme carregar esse nome, mas acima de tudo é um orgulho imenso”, revela João Beydoun.

Com mais de 1 milhão de plays em suas músicas autorais e quase 30 mil ouvintes mensais no Spotify, João Beydoun já trilha seu próprio caminho. Com o reggae na veia, o artista já trilha sua própria jornada, com canções como Jah é Luz, Todo Meu Amor e Bora Chamegar. Mas é em Teu Legado que ele dá o passo mais simbólico de sua trajetória: dividir a canção com o pai, que o ensinou as primeiras notas no violão e transmitiu muito mais que acordes — passou valores, crenças e uma visão de mundo.

“Ver meu filho cantando ao meu lado e afirmando que vai levar adiante essa mensagem me emociona profundamente. É a prova de que a música não termina em mim, ela segue viva através dele”, comenta Fauzi Beydoun.

Além do lançamento, João vem dividindo a emoção do palco junto à turnê de 40 anos da Tribo de Jah, se apresentando ao lado do pai e mostrando que a força do reggae continua se renovando. A experiência se reflete também no clipe da faixa, que intercala imagens atuais de pai e filho com lembranças da infância de João.



Junto da faixa, o audiovisual refletirá todo esse sentimento e emoção da bela relação de pai e filho. Com imagens gravadas na atualidade dos dois dividindo vocais e memórias de ambos, o clipe mantém o amor em família e ainda traz o irmão mais novo, de 10 anos, simbolizando o ciclo de transmissão e a continuidade da história da família com a música.

"Essa declaração de amor é cativante, tem essa pegada de emoção e se transformou numa verdadeira passagem de bastão, mantendo tudo em família. Tudo é muito afetivo e muito especial. Ela faz parte do meu primeiro álbum e tenho certeza que será um marco para mim e para o futuro do reggae nacional", conta João Beydoun.

Com produção de Thiago JahBass e selo da Blessed Records, pioneira no reggae no Brasil, Teu Legado transborda emoção em versos e imagens.

Como define João: “Acho que a maior intenção que tive foi fazer com que todo o amor que eu sinto pelo meu pai se transformasse em música. Queria que as pessoas percebessem essa admiração, esse respeito e essa gratidão que carrego dentro de mim.”

