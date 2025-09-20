Los Brasileros ganham destaque no Grammy Latino com novas indicações

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O trio de produtores musicais Los Brasileros celebra, mais uma vez, sua presença na lista de indicados ao Grammy Latino, consolidando ainda mais sua posição como uma força criativa proeminente no cenário musical brasileiro. O grupo, formado por Dan Valbusa, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash, está envolvido em trabalhos de duas das principais artistas que concorrem ao prêmio: Carol Biazin e Marina Sena.

Carol Biazin concorre na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com seu aclamado álbum No Escuro, Quem É Você?. O projeto conta com a produção assinada pelo trio Los Brasileros em parceria com Donatto, que desempenhou um papel fundamental na construção da sonoridade do disco.

Além da produção, a mixagem e a masterização do álbum foram realizadas por Marcelinho Ferraz em parceria com Dani Pampuri, garantindo a qualidade sonora que é marca registrada do trabalho do Los Brasileros.

A cantora Marina Sena também figura entre os indicados em duas importantes categorias. A artista concorre a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o álbum Coisas Naturais. O sucesso do disco se estende à categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa com a faixa Ouro de Tolo. Ambas as obras contam com a expertise de Marcelinho Ferraz e Dani Pampuri, responsáveis pela mixagem e masterização, que contribuíram para o refinamento e a potência das canções de Sena.

"Ficamos muito felizes com as indicações, é um reconhecimento que coroa um período de muito trabalho e dedicação. Trabalhar com a Carol Biazin é sempre um processo criativo incrível, e a parceria com o Donatto nesse álbum somou demais para chegarmos a essa sonoridade", celebra Pedro Dash, integrante do Los Brasileros. "Ver também o trabalho de mixagem e masterização do Marcelinho e do Dani no projeto da Marina Sena, que é uma artista genial, sendo celebrado, é motivo de grande orgulho para todos nós. É a música brasileira mostrando sua força, e fazer parte disso é o que nos move.", conclui.

Com um portfólio que inclui colaborações com grandes nomes da música nacional como Anitta e Ivete Sangalo, o Los Brasileros têm se destacado por sua versatilidade e inovação. O talento do trio transcendeu as fronteiras brasileiras, alcançando reconhecimento internacional com a produção da faixa Mercúrio, presente no álbum Mañana Será Bonito da estrela colombiana Karol G.

O sucesso do álbum de Karol G rendeu ao trio importantes prêmios, incluindo o Grammy Awards de Melhor Álbum de Música Urbana em 2024 e dois prêmios no Grammy Latino de 2023, entre eles o de Álbum do Ano, um dos mais cobiçados da noite. Essas conquistas solidificam a carreira internacional de Dan Valbusa, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash, que continuam a elevar o padrão da produção musical no Brasil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.