Com nova formação, Colina lança 1ª parte de seu novo álbum 'Ego Frágil'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O ABC Paulista é um berço de muitas bandas independentes de altíssima qualidade, além de já ter sido considerada a capital do emo nacional. Apesar de muitas pessoas acharem que essa fama ou essa referência ficou no passado, há uma cena que atualmente segue fortalecendo o movimento autoral da região com maestria e dedicação: uma delas é a Colina, que acaba de dividir com o mundo a primeira parte de seu novo disco, Ego Frágil.

O trabalho do Colina foi antecipado pelos singles Não Era Pra Ser Assim, Otário e Verdade — este que conta com um videoclipe dirigido pela Notorious Filmes, que assinou recentemente o novo clipe do Pense, Não vou recuar pra ninguém. Trata-se também de um projeto da Coelhos Studio, liderado pelo produtor Filipe Coelho.

Sobre o lançamento, Paulo Sepúlvida, baixista do Colina, revela: “Dividindo o disco em duas partes, a gente tem mais singles pra lançar e, querendo ou não, se você lançar um disco inteiro de uma vez, vão ter músicas ali que o pessoal não vai ouvir muito, as músicas do final acabam tendo menos visualização que as outras, né? Então a gente teve também, essa ideia de dividir em duas partes — foi boa até pra ter um engajamento melhor das pessoas ouvindo praticamente todas as músicas.”

Esse projeto é importante para a Colina também porque marca o lançamento de um disco com Caique Rocha nos vocais e Nikolas Freitas na bateria: “Então, eu meio que sempre estive por dentro, mesmo de fora”, comenta o vocalista, referindo-se à época que foi um dos membros iniciais da banda.

“Quando rolou o convite pra voltar, eu fiquei muito feliz, muito honrado mesmo. E, tipo, dali pra frente também pra mim já era um lugar comum, assim, saca? Eu sempre estive em contato mesmo não estando com a banda, colando em uns shows, então foi legal poder voltar e construir aquilo que era o lance da Colina, assim, me reencontrar dentro daquele projeto daquela maneira", complementa.

E adiciona: “E tentar trazer coisa nova também, porque querendo ou não, com o tempo que eu saí, mano, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, e eu queria apresentar outras ideias, coisas que eu tivesse pensando, coisas que eu tivesse passado que pudessem virar letra, enfim, essas coisas que a gente vai trazendo pra história da música, né?”.

A capa de Ego Frágil, bem como de todos os singles dessa nova fase da Colina, tem autoria de Isadora Vianna e foram feitas de maneira puramente analógica. A primeira parte do disco já está disponível em todas as plataformas digitais pelo selo Downstage, enquanto a segunda parte será lançada no primeiro semestre de 2026.

Ouça:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.