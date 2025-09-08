Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Personas prepara lançamento de 'Qualia', seu mais novo álbum

Trabalho conta com feats de El Toro Fuerte, Popoto (Raça), Dois Barcos e falso sol

08/09/2025 08:30

Personas prepara lançamento de 'Qualia', seu mais novo álbum - (crédito: Pedro Arantes)
Personas prepara lançamento de 'Qualia', seu mais novo álbum crédito: Pedro Arantes

Diretamente de São José dos Campos, interior de São Paulo, a Personas é um nome que já vem chamando a atenção no meio independente do Vale do Paraíba. Na ativa há quase 10 anos, o grupo chega agora para iniciar mais uma fase em sua carreira: a de Qualia, seu mais novo disco, fruto de um trabalho que leva quase três anos e muita história para contar.

O álbum chega pelo selo Downstage com 13 faixas, contando com os singles lançados antecipadamente: Mirra, Cair Para Trás, Pressa e Curitiba. Um dos grandes atrativos desse trabalho é, justamente, a quantidade de participações especiais de peso que o trabalho leva: Mirra, com os mineiros da El Toro Fuerte, Água com Gás, Remédios e Cigarros com Popoto do Raça, Tão Amargo com a banda Dois Barcos e Tanto Tempo com a falso sol.

“Qualia a meu ver é o primeiro trabalho que a Personas se entrega genuinamente como uma banda emotiva”, conta Danilo, responsável pelos synths da Personas. “Não por falar abertamente sobre sentimentos como nos últimos lançamentos, mas sinto que pela primeira vez com mais vontade de se explorar outras emoções. O amor gera muitas músicas e a decepção com eles também, porém acredito que agora a Personas alcançou uma profundidade maior ao se expor mais e falar sobre outros assuntos que se mostram mais maduros.”

João, que assume as guitarras e os vocais na Personas, também concorda que o Qualia é definitivamente um marco na vida da banda: “São músicas que, ao escrevê-las, acredito que aprendemos a compreender um pouco mais o nosso amadurecimento e o tudo que passamos pra chegar até onde estamos. As 13 canções que compõem o álbum são 13 recortes das nossas próprias vidas, por isso foi tão importante que o processo de composição fosse livre para que cada membro pudesse escrever sobre suas vivências, e consequentemente conseguimos um álbum onde todos os membros cantam suas próprias canções.”

E continua: “O conceito titular de Qualia foi escolhido para estampar o álbum exatamente por, apesar de ser composições feitas a partir das nossas experiências, queremos que de alguma forma ressoe com cada pessoa que ouça e faça sentido dentro das experiências individuais de cada um.”

A capa de Qualia é desenhada por MOOLUSCOS, enquanto toda a produção, mixagem e materização ficou por conta de Luke Mello, do Urgent Studios. O disco chega em todas as plataformas digitais nesta terça-feira (9).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

